EKSPAR: Kanye West og Kim Kardashian på Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala i New York i 2019, mens de fortsatt var sammen.

Kim Kardashian langer ut mot Kanye West i langt innlegg

Kim Kardashian (41) skriver på Instagram at hun er lei av eksmannens «konstante angrep på henne i sosiale medier». Kanye West (44) svarer.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det hører med til sjeldenhetene at realitydronningen kommenterer turbulensen rundt Kanye West. Unntaksvis har hun gått ut og forsvart ham – mens de fortsatt var gift.

At hun nå har skrevet et langt innlegg og lagt det ut på InstaStory, vekker derfor oppsikt.

«Kanyes konstante angrep på meg i intervjuer og sosiale medier er faktisk mer sårende enn noen TikTok North kan komme med», skriver hun og sammenligner med kontroversen knyttet til deres felles datters TikTok-videoer.

Kanye, som nå kaller seg Ye, har gått ut og kritisert sin fraseparerte kone for å la datteren på åtte år bruke videotjenesten – mot hans vilje.

Rolling Stone er blant mediene som har viet krangelen oppmerksomhet.

Kim på sin side skriver nå at hun «som hovedomsorgsperson» for deres fire barn, forsøker å beskytte datteren, samtidig som hun ønsker å tillate henne å uttrykke seg kreativt. Hun presiserer at North har tilsyn fra voksne, og at hun gleder seg over å kunne bruke TikTok.

«Skilsmissen er vanskelig nok får barna våre, og Kanyes besettelse av å ha kontroll og for å manipulere situasjonen vår så negativt og så offentlig, forårsaker bare mer smerte for alle», skriver Kim og legger til at hun helt fra starten har strebet etter et sunt og harmonisk samarbeid med eksen.

«Det gjør meg trist å se at Kanye fortsetter med å gjøre det umulig», sier hun.

Kanye svarer med en tirade på Instagram, der han blant annet skriver: «Hva mener du med hovedomsorgsperson?».

Han beskylder også ekskona for å ha holdt han unna datterens bursdag nylig. I tillegg har han delt innlegg med TikToks retningslinjer om aldersgrensen på 13 år.

Kim søkte om skilsmisse i februar i år. I rettspapirene står det at hun flere ganger har forsøkt å få Kanye til å gå med på skilsmisse, men at han «ikke har respondert».

Kanye West: – Hun er fortsatt kona mi

De siste månedene har Kim vært koblet sammen med «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (28). De to har delt bilder av hverandre i sosiale medier, vært på ferie sammen og blitt avbildet hånd i hånd ved flere anledninger.