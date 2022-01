KULT: – Det var veldig vanskelig og jeg jobbet med en fin gjeng. Men jeg ville ikke lage dette, jeg ville lage «Senkveld» på en helt annen måte.

Stian Blipp om «Senkveld»: − Jeg ville ikke lage dette

Stian Blipp trivdes ikke med «Senkveld»-jobben og klarte ikke å se seg selv på TV. I en ny podkast avsløres det at Solveig Kloppen var tenkt som talkshow-makker.

Av Jørn Pettersen

– Det var veldig vanskelig og jeg jobbet med en fin gjeng. Men jeg ville ikke lage dette, jeg ville lage «Senkveld» på en helt annen måte. Jeg ville ikke lage «Senkveld med Thomas og Harald» bare med Stian og Helene i stedet.

Det forteller Stian Blipp i podkasten «Rådvill» hvor Solveig Kloppen er gjest.

I podkasten bekrefter at Kloppen at hun fikk tilbud om å være programleder for «Senkveld» sammen med Stian Blipp før han og Helene Olafsen overtok etter Thomas Numme og Harald Rønneberg.

– Jeg følte at det ikke var riktig for meg. Jeg har aldri drømt om å lede et show på fredager og ikke hadde jeg lyst til å hoppe inn i et ferdig format heller, sier Solveig Kloppen.

Det vakte oppsikt da det i februar i fjor ble kjent at Stian Blipp ville slutte i «Senkveld». Da hadde han og Helene Olafsen ledet «Senkveld» på TV 2 siden høsten 2018. Blipp var på det tidspunktet kjent som programleder for «Norske Talenter», «Gullruten», «Idol», «Mitt Dansecrew» og «Stian Blipp Show». Det markerte også slutten for «Senkveld» som ble lagt ned våren 2021.

– Jobben betydde mye for meg. Jeg syntes det var superstas. Men jeg klarte aldri å se programmet på TV. Jeg kjente ikke igjen han fyren som var der. Det som jeg leverte betydde ikke mye for meg, Men det var viktig for mange og det var viktig for en stor organisasjon. Ting som blir viktig er det vanskelig å gjøre noe med, sier Blipp videre.

les også Solveig Kloppen slutter i TV 2

Han legger ikke skjul på at han under slike forhold lett kan bli en «pain in the ass», grinete og barnslig. Likevel er han glad for at han fikk muligheten.

– Men samtidig synes jeg ikke TV i seg selv er så spennende, TV er ikke min greie. Kult å være på TV, det er godt betalt, men det holder ikke for meg, sier Blipp.

– Stian eier sin historie om hvordan det var å jobbe med Senkveld i de årene han var der, og står selvsagt fritt til å fortelle om hvordan det var. Vi har ikke noe behov for å kommentere det han sier, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.

Når det gjelder Kloppens tilbud om å bli programleder i «Senkveld», sier Dahl dette:

– Da Thomas og Harald bestemte seg for å gi seg hadde vi mange sonderingssamtaler med mange aktuelle kandidater før vi endte på Helene og Stian. Duoen viste seg å være en suksess fra første sending.

