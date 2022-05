TV-VETERAN: Courteney Cox, her på premieren til «Shining Vale» i Los Angeles i februar.

Courteney Cox: − Hadde nok en midtlivskrise

Hollywood-stjernen (57) innrømmer i ny podkast at hun strevde med egen aldringsprosess.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Cox var denne uken gjest i Scott Feinbergs podkast «Awards Chatter» for å snakke om sin nye TV-serie «Shining Vale».

I skrekk-komedien, som sendes på kanalen Starz og flere strømmetjenester, figurerer Cox i rollen som den gifte tobarnsmoren Patricia. I et forsøk på å komme seg gjennom en midtlivskrise, flytter Patricia og familien til et gammelt hus for å starte på nytt.

Depresjon

I podkasten betror Cox, aller best kjent som Monica i «Friends» – at hun har lagt en tøff tid bak seg, og at det er enkelte fellestrekk med henne og rollefiguren.

– Ok, dette er litt personlig, sier skuespilleren og forteller at hun gikk på en smell etter at «Cougar Town» satte punktum i 2015.

Ikke bare var det tungt å slutte med en serie hun elsket så høyt, men hun gikk samtidig gjennom et brudd.

– Det gikk veldig inn på meg. Noe voldsomt, forklarer hun.

Cox nevner ikke navnet på vedkommende, men de siste ti årene har hun hatt et av-og-på-forhold med Snow Patrol-rocker Johnny McDaid (45). Paret er forlovet.

– Dette var en stor vekstperiode for meg. Jeg gikk fra en dyp depresjon til å måtte granske meg selv og min rolle i det som skjedde. Jeg brukte mye tid på egen modning, forteller Cox.

Det ble nødvendig å ta en pause fra jobb. På den tiden anstrengte Cox seg intenst for å jakte på ungdomskilden og «å finne seg selv».

– Jeg prøvde å rømme fra alderen og slet med å innse at jeg blir eldre. Jeg tror nok jeg hadde en midtlivskrise, sier hun.

KJÆRESTER: Courteney Cox og Johnny McDaid på BMI Pop Awards i Beverly Hills 10 mai i år.

I dag angrer Cox på mye og sier at aldring er noe man må akseptere.

– Man tror man har kontroll over den, men det har man ikke. Man kan jobbe med egen helse, men ikke kontrollere aldringen.

Hun forteller at hun i dag er på et helt annet sted i livet og trives med det.

Cox, i tillegg kjent fra «Skrik»-filmene, har også tidligere gått offentlig ut og sagt at hun angrer på at hun brukte Botox.

Stjernen fikk i en periode mye omtale i amerikanske medier på grunn av sitt da ugjenkjennelige utseende.

– Jeg skjønte det ikke selv før jeg en dag stoppet opp foran speilet og tenkte: «Skitt, jeg ligner ikke på meg selv lenger», uttalte Cox til People i 2018.

Året før lettet Cox på sløret i et bladintervju, der hun fortalte om den onde sirkelen.

– Det som gjerne skjer, er at du går til en lege som sier at «du ser fantastisk ut, men det som ville hjulpet, er en liten sprøyte her og noen «fillers» der». Og så spaserer du ut derfra og synes selv at du ikke ser så verst ut. Du tenker også at ingen andre vil se forskjell. Men plutselig har du fått lag på lag på lag.

Cox har en datter på 17 år fra ekteskapet med skuespiller David Arquette (50).