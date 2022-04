SINDIG TYPE: Bertie Carver som Adam Dalgliesh.

TV-anmeldelse «Dalgliesh»: Den ettertenksomme etterforskeren

Uutholdelig spennende? Nei. Men ganske god for det.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Dalgliesh»

Britisk TV-serie i seks deler

Premiere på TV 2 mandag 11. april, også tilgjengelig på TV 2 Sumo

Manus: Helen Edmundson, Stephen Greenhorn, basert på P.D. James’ romaner

Regi: Lisa Clarke, Jill Robertson, Andy Tohill, Ryan Tohill

Med: Bertie Carvel, Carlyss Peer, Jeremy Irvine

P.D. James’ romanfigur Adam Dalgliesh (Bertie Carver) har mistet kone og barn. Ulykken har forsterket en melankoli som trolig alltid har bodd i ham. Dalgliesh er politietterforsker, men ikke av den røffe, alkoholiserte typen. Han er en publisert poet. En intellektuell som går mykt i dørene. At kvinner finner ham attraktiv, er en mager trøst for den triste mannen.

Kontrasten kunne ikke vært større til den unge, oppfarende og uoppdragne inspektøren Charles Masterson (Jeremy Irvine), som Dalgliesh av og til må jobbe med. Vår mann har mer til felles med Kate Miskin (Carlyss Peer), som han treffer på et oppdrag på landsbygda, og tar under sine vinger.

UTGITT POET ER HAN OGSÅ, VET DU: Bertie Carver i «Dalgliesh».

James’ romanfigur har selvsagt vært gjenstand for TV-serier tidligere. Roy Marsden spilte ham i mange år, fra 1983 til 1998. Martin Shaw gjorde et forsøk i første halvdel av 2000-tallet.

Undertegnede er ingen spesialist på kildematerialet. Men jeg vil tippe at denne nye serien er ganske tro mot det. De seks episodene og tre separate historiene som utgjør den første sesongen, forløper dessuten kronologisk.

Det betyr at vi møter Dalgliesh på 1970-tallet. Hvilket igjen betyr mustasjer, kinnskjegg, dressjakker med imponerende jakkeslag og mye sigarettrøyking. Jordfarger. På landsbygda, der Dalgliesh ofte opererer, synes tiden å ha stått stille siden 1940-tallet. Folkene han møter, er ofte marginale typer, og sjelden spesielt vennlige. Mange av dem er religiøse halvtomsinger.

RARE TYPER PÅ LANDSBYGDA: Paul Mallon (til venstre) of Darren Swift i «Dalgliesh».

Romanene det dreier seg om, er «Shroud For A Nightingale» (1984 – folk som dør på et sykepleierskole), «The Black Tower» (1985, utgitt på norsk som «Det svarte tårnet» – folk som dør ved et kloster) og «A Taste For Death» (1988 – folk som dør i en noe mer urban setting). Miljøene er noenlunde varierte. Drapsgåtene likeså.

Kvaliteten er som vi kjenner den fra det som vel må kalles den øverste hyllen av britisk, mer «familievennlig» (lite blod) TV-krim. Skuespillet er godt. Det går ikke veldig fort, det er ikke superdramatisk. Men klimaksene er nokså tilfredsstillende likevel.

1970-TALLSSTILEN: Bertie Carver i «Dalgliesh».

I en tid da TV-tilbudet er så enormt som det er nå, er det fristende å karakterisere interessen for britiske serier av denne typen, og påskekrim generelt, som en pussig særnorsk fetisj. Folk som har denne fetisjen, kan trygt bruke tid på denne.

