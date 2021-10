SNIPP, SNAPP, SNUTE: Aurora Gude får en klem av Petter Skjerven etter å ha røket ut av «71 grader nord».

Ute av «71 grader nord»: − Det verste som kunne skje

Aurora Gude (29) var bunn ulykkelig da hun tapte duellen mot Rasmus Wold (30).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På TV sier en gråtende Gude at hun er kjempefornøyd med egen innsats, selv om hun jeg skulle fått vist enda mer. Til VG forteller realitykjendisen og influenceren at hun var skikkelig lei seg.

– Alt som betydde noe der og da, var å komme videre. Og så røk jeg. Det var det verste som kunne skje. For meg føltes det som et kjempestort nederlag, sier 29-åringen.

Hun beskriver seg selv som et konkurransemenneske og en dårlig taper.

– Når jeg gjør noe jeg har lyst til, gir jeg alt. Noe av det kjipeste ved å måtte reise, var at jeg ville vise at jeg ikke er lat, at jeg bærer sekken min selv og ikke trekker meg – i motsetning til hva enkelte andre i min kategori har gjort før.

TÅREVÅTT: Aurora gråter etter exiten, mens Rasmus Wold er med videre.

Gude er den andre i årets sesong av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis», som må forlate innspillingen ufrivillig – etter at Tshawe Baqwa (41) tapte for en uke siden.

– Jeg var ordentlig, ordentlig, ordentlig skuffet, for jeg hadde mer å gå på. Det var ergerlig å ryke på en sånn ting som puslespill, sier den tidligere «Paradise Hotel»-vinneren.

INFLUENCER: Aurora Gude er influencer og kjent fra en rekke realityserier.

Gude hadde håpet å vise TV-seerne mye mer av seg selv, og at hun ikke passer inn i båsen mange putter henne i. Ofte får hun høre via venner at fremmede tror at hun er «sånn og sånn».

– Jeg er nesten litt overrasket over alle gangene jeg har fått høre om folk som tror jeg er dum eller litt kort. Sannheten er at jeg har veldig mange sider. Selv mener jeg at veldig få mennesker kan settes i bås. Alle er vel både litt dumme og smarte?

«71 grader nord» har fått Gude til å innse hvor sterk hun egentlig er.

– Vil jeg klatre opp et fjell, så kan jeg det. Jeg kan klare hva som helst. Ingen andre skal bestemme hva jeg er kapabel til. Jeg vil ikke la andrse oppfatninger av meg farge meg lenger, sier influenceren.

Mange tårer

Gude er også kjent fra realityserier som «Camp Kulinaris», «Drømmehytta» og «Charterfeber». Men aldri har hun grått så mye foran kamera som nå. I starten var det uvant å se seg selv så sårbar på TV, men nå synes hun det er helt greit.

– Da jeg så den andre episoden, tenkte jeg at det var skikkelig ubehagelig. Jeg ble faktisk skjelven. Samtidig føltes det riktig å dele noe av det som lå bak. Jeg tenkte at nå var jeg naken, sier hun.

SKJEBNEØYEBLIKK: Aurora Gude og Rasmus Wold med puslespillduell.

TV-kjendisen har landet på at det er viktig for henne å vise følelser. Hun har også fått meldinger fra folk som nå føler de er blitt mer kjent med henne som menneske.

– Selv om jeg også under denne innspillingen var meg selv, så fikk jeg vise flere kontraster, både at jeg kan være lei meg, sterk – og tulle med overfladiske ting. Det har vært deilig å vise hele meg.

STRABASIØST: Aurora Gude har slitt med motivasjonen flere ganger, men gitt jernet likevel.

På spørsmål om hva som var det tyngste på veien mot Nordkapp, nøler Gude.

– Jeg ble så bergtatt av hele eventyret og forelsket i opplevelsen at jeg ikke vet hva jeg skal svare . Men – det var hardt å stå opp på morgenen og fryse, og vite at jeg måtte ut av den varme soveposen og tisse ute, sier hun og ler.

Mistet pappa som tiåring

Gude sier på TV at hun føler at pappaen hennes har vært med henne på reisen. Faren døde av sykdom da Gude var bare ti år.

– Jo mer jeg sov i telt og så rundt meg, så tenkte jeg på turene han og jeg hadde mens han levde. Jeg tenkte at dette er noe han og jeg ville gjort sammen, sier hun til VG.

29-åringen mener at mye av årsaken til fobiene hun har slitt med, som høye fjell, er forbundet med tapet hun opplevde som liten.

– Jeg har innsett at sorgen over pappa har komplisert visse ting. Men jeg tenkte under innspillingen at pappa hadde villet at jeg skulle nyte opplevelsen – selv om det var fryktelig å se på fjellene. Pappa sitter garantert en eller annen plass og bare smiler og heier.

Birk Ruud: – Lærte kart og kompass av pappa før han døde

Nysingel

Gude brøt ut av et syv år langt kjæresteforhold da hun kom hjem fra turen.

– Jeg hadde fått ting på avstand og kunne vurdere situasjonen utenfra. Da jeg var tilbake, var jeg sterkere. Jeg hadde blitt kjent med barnet i meg selv på nytt.

I dag deler hun bare hjem med sine tre hunder.

– Det er ingen ny type her i huset.

SELFIE: Aurora Gude har over 18.000 følgere på Instagram.

Gleden over å se hundene igjen etter innspillingen, var imidlertid blandet.

– Selv om det var fantastisk å se dem, ble det også bekreftelsen på at nå var det over. Jeg var brått tilbake til hverdagen. Derfor var det nesten litt trist å komme hjem.

Gude elsker dyr og fant stor trøst i sauer og hester underveis på turen.

– Jeg er jo så glad i dyr og ser på dem som nesten magiske. De er så rene i sjelen. Ingen sau kommer bort og sier at du er dum eller stygg.