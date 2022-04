NYSGJERRIG: Emilie Teige Skrattegård kan fint bli Norges svar på Louis Theroux om hun fortsetter på dette viset.

TV-anmeldelse «Porno 2022»: Jag är nyfiken 2022

Omfattende dokumentar om at det finnes mye mer mellom sex og porno enn de fleste andre steder.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Porno 2022

Norsk dokumentarserie i fem deler

Programleder og manusforfatter: Emilie Teige Skrattegård

Regi: Geir Fredriksen og Hedda Mjøen

Premiere på NRK TV onsdag 20. april kl. 21.01

og NRK1 torsdag 21. april kl 23.15.

For å avklare det først: Det er ikke mye å hisse seg opp over eller bli opphisset av i «Porno 2022». Det er likevel mye her som ikke er for alle. De som ikke blir støtt av Herman Flesvig og Mikkel Niva sitt stadige kjør om runkemaskin, kan fint se på.

«Porno 2022» kaller seg en tilstandsrapport. Den gir oversikt og til dels innsikt. Men graver ikke nødvendigvis så veldig dypt hele tiden. Og kjønnsorganer, uavhengig av om de er i bevegelse eller ro, er sladdet.

Emilie Teige Skrattegård har innrømmet å være «skikkelig fangirl» av Louis Theroux i intervjuer, og det merkes. Hennes nøkterne ro gjør at hun som oftest får de svarene hun trenger, men hun kunne noe ganger våget seg å drille enda hardere. Engelsken er det noen ganger litt mer surr med.

Hun debuterer som programleder med å formidle noe absolutt alle mener noe om. Og ikke nødvendigvis i forsonende termer.

«Porno 2022» skal primært gi unge seere informerte valg i det man omtaler som et grenseløst univers. Vi andre kan være med på å lure på om det virkelig har skjedd en pornorevolusjon som eksponerer ulik kjønnsaktivitet i alle andre kanaler?

Det korte svaret er selvsagt ja.

IKKE SE NED: Ting skjer med kroppen til han i grønn genser. Regissør og fotograf Pierre er godt fonøyd.

Det lange svaret er at internett er en del av livet til de fleste, og i det livet eksisterer også porno rett rundt neste nettfane og app. Og i alle fall i nærmeste realityserie.

Vise absolutt alt

Researcharbeidet i «Porno 2022» er omfattende, inkluderende og til dels skremmende.

Serien fokuserer mye på Budapest og Bucuresti. Der man møter mennesker som jobber i gråsonen mot det man må kunne kalle overgrep, og andre som framstår å ha en slags kontroll over seg selv og det de tilbyr.

Det blir egentlig ikke gjort noe stort poeng av at mye av denne gråsoneindustrien har hovedkvarter i lavtlønte land. Eller at de fleste som stiller opp har varierende språkbarrierer. Selv om det blant annet blir problematisert at en på de fleste måter ufjelg fransk kar utviser en streng juridisk tilnærming til de «frivillige» filmene han spiller inn. Og kun det. Moral, etikk og høvisk framferd er ikke noe for ham, selv om han sier «thank you» i annenhver setning.

For så vidt møter man også Only Fans-mentorer i Tønsberg, furries-produsenter i Oslo og etiske pornofilmskapere i København. Disse er betraktelig mer nyanserte, men det virker etter hvert som at researchen har tenkt å vise absolutt alt som tenkes kan i et utmattende forsøk på å ikke være ekskluderende.

LYS OG MOBIL: Mimi Cica rett etter hun har servert kaffe, og rett før noe helt annet.

Vinklingen med stadige perspektiver fra unge mennesker som intervjues er det virkelig interessante. Her får også gamlinger som undertegnede innsikt i hvordan verden har endret seg fra den tiden da porno var noe som lå gjemt i skogen.

En faglig tilnærming der en sosialantropolog, psykolog, prest og filosof diskuterer ulike problemstillinger fra Skrattegård i et annet rom nyanserer. De hadde nok blitt enda bedre om fagfolket fikk møte ungdommenes perspektiver direkte.

Ordentlig orgasme?

«Sex er en fin ting, men også litt ekkelt på en god måte», sier en tidligere realitydeltaker mot slutten, og er inne på noe av det «Porno 2022» virker å mene er kjernen i spekteret.

Best illustrert når den finske pornoutøveren Mimi Cica (alt som trengs er godt lys og en mobiltelefon) serverer Skrattegård kaffe i mummikopper før hun spiller inn en film som ikke legger skjul på særlig mye.

«Did you have a real orgasm?», spør Skrattegård etterpå.

Hun ler. «No. In five minutes? I can come in five minutes, but then it would not look nice».

Det er en vel så beskrivende setning som mye annet.