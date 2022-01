MILD: Henrik Evertsson er imponerende rolig i sine møter med høyreekstreme organisasjoner i Norden.

TV-anmeldelse «Omgitt av fiender»: Kringsatt av hat

Skremmende og eksemplarisk dokumentarserie om sinte og redde voksne mennesker. Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.

Av Tor Martin Bøe

«Omgitt av fiender»

Svensknorsk dokumentarserie i seks deler

Med og av Henrik Evertsson og Jørn Norstrøm

Premiere på Viaplay 20. januar

Henrik Evertsson («Estonia – funnene som endret alt») er en behersket og lavrøstet svensk journalist med et etter hvert veldig kontaktnett i nordiske høyreekstreme miljøer. Noe han viste sammen med Jørn Norstrøm i Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne» (2018).

Her bygges det videre på disse kontaktene, i en uvanlig nær og skremmende ryddig serie om både nazister og rasister.

Det interessante med Evertssons dokumentar er selvsagt ikke at disse organisasjonene finnes, men hvor mange gode og ærlige svar han får ved å unngå aggressive revolverintervju.

Hans milde fremtoning gjør at vi blant annet får høre SIAN-leder Lars Thorsen (retorisk selvbilde: «En vanlig, voksen og samfunnsengasjert person som ikke jobber lenger»), Simon Lindberg i Den nordiske motstandsbevegelsen (retorisk selvbilde: «Er mine ord like farlige som bomber?») snakke «ut».

FØDT SLIK: Magnus Söderman forteller at han har vært radikalisert siden han var 12, men mener han er mye mer moden nå.

Evertsson har brukt seks år på å prøve å forstå når hatet blir farlig. Og hva man kan gjøre som samfunn for å møte dette. Det siste klarer han egentlig ikke å svare godt og fullstendig på. Selv om flere forskere og eksperter prøver å bistå.

Christer Mattssons (Universitet i Göteborg) erfaringer med høyreekstreme er kanskje de klokeste i så tilfelle: Det hjelper ikke å latterliggjøre eller stenge disse grupperingene ute. Men man trenger ikke respondere slik de ønsker.

Lederne i de ulike organisasjonene innrømmer da også at formålet med samtlige aksjoner er å fremprovosere reaksjoner og dokumentere disse med livestream fra mobil og actionkamera. Slik kan de bevise at det er de andre som ødelegger debattklimaet.

TYSKLAND: Fra en markering i Tyskland.

Denne strategien resulterer blant annet i et kostelig innslag der SIAN skal brenne Koranen, og ingen motdemonstranter møter opp. I etterkant må de derfor kontakte diverse høyreorienterte nettpublikasjoner om bokbrannens «suksess», siden «mainstream mediene» selvsagt ikke skriver «sannheten». Slik besvarer de den filosofiske nøtten «hvis et tre faller i skogen og ingen hører det, lager det da en lyd?».

Evertssons styrke er at han lar slike bevisste forsøk på provokasjon få falle på sin egen åpenbare meningsløshet. Han påpeker heller ikke det absurde i outrerte svenske organisasjoner som sauser sammen åsatro, nazisme og svensk midtsommerfeiring for hele familien, men lar kameras dokumentasjon tale for seg. Noen ganger skulle man ønske at han gikk kraftigere til verks, selv om serien etter hvert viser at han åpenbart har satt i gang refleksjoner hos noen av de han snakker med.

Det er ganske betimelig at dette programmet har premiere samme uke som barnemorderen fra Utøya har sin ørtende rettssak om å bli prøveløslatt, og nok en gang viser at troll må møtes med motargumenter, og ikke bare slippes fram i lyset.

Men som Erna Solberg sier på slutten, som en del av tiårsmarkeringen for 22. juli: «I et demokrati skal vi leve side om side i et uenighetsfellesskap. Å true de som mener noe annet enn deg selv, og jobbe for at de skal holde kjeft, det er ikke et demokrati.»

Men man kan i alle fall forvente at de holder seg til fakta fra virkeligheten.