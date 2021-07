UNG EVENTYRER: Christian Convery som Gus i «Sweet Tooth». Foto: KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Netflix’ mest sette i vår

Strømmegiganten har delt tall for starten av 2021. Zack Snyders «Army of the Dead» er sett av 75 millioner abonnenter og «Sweet Tooth» av 60 millioner.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det kommer fram av Netflix’ rapport for andre kvartal i år, ifølge Hollywood Reporter.

Ifølge strømmetjenesten, er «Army of the Dead», Zack Snyders zombiefilm, en av deres mest sette noensinne, med 75 millioner abonnenter verden rundt som har klikket seg inn de første fire ukene etter premieren.

ZOMBIEJEGERE: Dave Bautista som Scott Ward i «Army of the Dead». Foto: Netflix

Det skal sies at Netflix siden slutten av 2019 har regnet «seeing» i antall abonnenter som har sett over to minutter av en serie eller film. Dette regner de da som et bevisst valg om å se.

Etter denne beregningen havner «Army of the Dead» på topp 10 siden den nye beregningen startet.

EKLEKTISK FAMILIE: Maya Rudolph som Linda, Abbi Jacobson som datteren Katie, Mike Rianda som sønnen Aaron, Doug the Pug som hunden Monchi og Danny McBride som faren Rick Mitchell på flukt i «Familien Mitchell mot maskinene» Foto: Netflix

På seriesiden er det «Sweet Tooth», serien om mutasjoner som fører til en hel generasjon unge med dyretrekk, som har fått flest seere med 60 millioner.

Fantasyserien «Shadow and Bone», som nylig ble fornyet med sesong 2, fikk 55 millioner. Del to av franske «Lupin» landet på 54 millioner på fire uker.

SPENNING: Ben Barnes som General Kirigan og Jessi Mei Li som Alina Starkov i «Shadow and bone». Foto: COURTESY OF NETFLIX

Andre sesong av realityserien «Too Hot to Handle» samlet 29 millioner, et stort hopp ned fra første sesong som fikk 51 millioner seere.

Blant filmene gjorde også Kevin Harts «Fatherhood» det godt med 74 millioner. «Familien Mitchell mot maskinene» ble selskapets mest sette animerte film så langt med 53 millioner, ifølge Netflix.

I andre kvartal oppgir Netflix at de har 209,18 millioner abonnenter på verdensbasis.