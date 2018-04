KJEMPESUKSESS: Gaten Matarazzo, Winona Ryder, Sadie Sink og Noah Schnapp i «Stranger Things». Foto: Netflix

«Stranger Things»-skaperne saksøkes

Publisert: 05.04.18 05:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-04-05T03:47:54Z

En filmskaper mener brødreparet som utviklet megasuksessen på Netflix stjal ideen hans.

«Stranger Things» har vært en stor suksess og er vist i to sesonger på Netflix . En tredje sesong kommer. Men nå støter skaperne av serien på noen hindre. Filmskaperen Charlie Hessler hevder ifølge CNN at Matt og Ross Duffer tok ideen til serien fra hans kortfilm «Montauk», og et filmmanus med navnet «The Montauk Project», og har nå sakøkt dem.

Han sier han møtte brødrene og diskuterte manuset med dem under en festival i april i 2014.

«Montauk» vant en pris på en festival i Hamptons i 2012 og hadde en lignende historie med blant annet overnaturlige fenomener og dekkoperasjoner fra myndighetene. En av de viktigste rollefigurene er en politimann som sliter med ting fra fortiden, det samme som i «Stranger Things».

Duffer-brødrenes advokat omtaler kravet som fullstendig grunnløse. Han sier Kessler ikke hadde noe med utviklingen av Stranger Things å gjøre, og brødrene har heller ikke sett hans kortfilm.

– Dette er bare et forsøk å tjene penger på andres kreativitet og harde arbeidsinnsats.

Kesslers saksøker for brudd på «underforstått» kontrakt og krever erstatning.

Denne artikkelen handler om TV-serier

Netflix

Hollywood