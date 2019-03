TV-COMEBACK: Guro Fostervold skal kjempe om å bli Norges tøffeste kjendis. Foto: Bård Basberg

Guro Fostervold Tvedten: – Nå får jeg vist hele meg

Da Guro Fostervold Tvedten (44) sa ja til å være med i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis», var hun i sitt livs dårligste form.

– Dette er min gave til alle som vil se noen på en litt ugrei arena, sier TV-kjendisen til VG.

I kveld dukker hun og ni andre kjendiser opp i «71 grader nord» på TVNorge. 44-åringen følger dermed i fotsporene til ektemannen, tidligere håndballspiller Håvard Tvedten (40), som ble nummer to i samme konkurranse i fjor.

At Fostervold Tvedten skulle følge opp, lå ikke i kortene

– Da Håvard dro, var det mange som spurte om jeg var var fristet også. Men det var jeg absolutt ikke. Jeg hadde aldri sett for meg at dette var et konsept som passet for meg. Jeg fortrekker å kommentere når andre konkurrerer, smiler hun.

Likevel sa hun ja.

– Produksjonen traff meg på en dag da jeg tenkte at nå får det være slutt på å kjøre «safe». Det var på tide å bevege seg ut i ukjent farvann. Av og til er det tilfeldigheter som gjør at man tør, sier hun.

KJENDISPAR: Guro Fostervold og ektemannen Håvard Tvedten under et intervju med VG i fjor. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

TV-kjendisen hadde ikke som mål å slå ektemannens prestasjon ved å gå av med seieren.

– I stedet fokuserte jeg på å leve i nuet og nyte det som skjedde der og da. Det hjalp meg. Jeg var rolig og sterk mentalt. Tenker man for mye, blir man utslitt. Jeg hadde ingen prestisje, men sjelefred på innsiden.

Thomas Alsgaard er med: – Har hatt sosial angst siden barndommen

Utenfor komfortsonen

Fostervold Tvedten har alltid trent og holdt seg i form. De siste årene har det imidlertid vært lite av det. Hun nøyer seg med å si at det er mange faktorer som spiller inn for at treningsgnisten forsvant.

– Men det var i hvert fall sånn det var. Derfor kunne jeg jo bedt «71 grader nord» kontakte meg om et par år, så jeg kunne trene meg opp. Men så følte jeg litt på det. Hvorfor skal alle stille opp når de kan vise seg fra sin beste side?

Fostervold Tvedten vil vise at hun kunne blåse i nettopp det.

– Jeg vil bevise at jeg tør å gå på slakk line utenfor komfortsonen, i et område som jeg vet at jeg ikke mestrer særlig bra. Vi gjør jo ellers alt vi kan for å vise oss fra vårt mest vellykkede. Jeg var utrent og har heller aldri veid så mye. Tvert imot var jeg i mitt livs dårligste form, så jeg visste veldig godt at dette ikke var meg på mitt beste.

FØLELSER: Både latteren og tårene sitter løst hos Guro Fostervold under innspillingen. Foto: Bård Basberg

44-åringen, tidligere kjent som sportsanker i TV 2 og Viasat, har et sterkt vinnerinstinkt, men misliker å konkurrere. Sånn har hun alltid vært.

– Jeg hater presset. Som barn fikk jeg alltid vondt i magen hvis det var et friidrettsstevne, sier hun og ler.

Da Håvard møtte Guro: Kom inn i livet hans som et forstyrrende element

– Befriende

For Fostervold Tvedten ble TV-innspillingen i fjor sommer en øvelse i å slippe kontrollen.

– Jeg har nok et kontrollfrik-gen i meg, men nå var det deilig å slippe alt. På den måten får jeg også vist seerne hele meg og min personlighet. Det er befriende. Jeg er vant med stram regi i TV-sammenheng, men nå får jeg vise at jeg er et helt menneske.

les også – Jeg tror det er sunt for alle å gå i terapi

TV-profilen kan ikke røpe hva som skjer i serien fremover, men opplyser at det hun trodde skulle være helt uproblematisk, ble aller mest utfordrende. Det blir mange tårer.

– For meg var det uaktuelt å spille skuespill. Jeg er et følelsesmenneske, som både ler mye og er veldig lettrørt. Derfor gråt jeg masse – av både glede og redsel. Jeg er aldri blitt testet så ekstremt noen gang.

Fostervold Tvedten sa opp jobben i TV 2 etter 13 år for å jobbe i Viasat, men på nyåret 2016 ble hun sparket fra Viasat som følge av nedbemanning. Hun følte seg uriktig oppsagt og gikk rettens vei – noe som endte med at partene inngikk forlik.

Noen ny jobb har hun ikke.

– Nei, det er ikke så mye å berette. Men jeg er absolutt åpen for mer TV-jobbing. Jeg tror imidlertid ingen fra Fjellsentralen ringer meg etter dette, så det er kanskje mer realistisk at noen i TV-bransjen gjør det, ler hun.

Det skumleste

Akkurat nå er det bare «71 grader nord» som står i sentrum.

– Det er det skumleste med å bli filmet. Man lurer jo på om serien vil klare å vise det akkurat sånn som det var.

Fostervold Tvedten er ingen hyppig realitydeltager. Om hun er blitt invitert til «Farmen» og «Skal vi danse», vil hun ikke røpe.

– «71 grader nord» er ikke bygd opp rundt intriger og skittentøyvask. Det er et ekte konsept i en vrimmel av mange andre ting som absolutt ikke er det. Og klarer man å løfte blikket, får man med seg indrefileten av norsk natur.

Produksjonen sørget også for det dyttet Fostervold Tvedten trengte for å få treningslyst igjen.

– Ja, det ble en skikkelig kickstart, sier hun.

Mobilfri

Å overlate alt ansvar for sønnene på snart åtte og ni til ektemannen mens hun selv var på tur, var bekymringsfritt. Deltagerne får begrenset tilgang til telefon.

– Da jeg først bestemte meg for å koble ut, så var det deilig. Barna var jo også vant med konseptet fra før.

Disse kjemper også om å bli Norges tøffeste kjendis: «Skam»-stjernen Iman Meskini (21), tidligere fotballspiller Mini Jakobsen (53), skuespiller Mia Gundersen (57), langrennsløper Thomas Alsgaard (47), komiker Yousef Hadaoui (38), radiovert Niklas Baarli (30), TV-personlighet Ola-Conny Wallgren (55), snowboarder Silje Norendal (25) og influenser Vita Mashadi (26).

SESONG 10: Bak f.v.: Ola-Conny Wallgren, Thomas Alsgaard, Yousef Hadaoui, Silje Norendal, Guro Fostervold Tvedten og programleder Tom Stiansen. Foran f.v.: Mia Gundersen, Mini Jakobsen, Iman Meskini, Vita Mashadi og Niklas Baarli. Foto: Bård Basberg