SEXTERAPEUTEN OG FORRETNINGSFØREREN: Asa Butterfield og Emma Mackey som Otis og Maeve i «Sex Education». Foto: Jon Hall / Netflix

TV-anmeldelse «Sex Education»: La oss snakke (enormt mye) om sex

TV 2019-01-11T18:34:11Z

Dette må være den mest sprengkåte og sex-positive serien noen gang.

Publisert: 11.01.19 19:34

«Sex Education»

Britisk ungdomsdrama i åtte episoder

Premiere på Netflix 11. januar

Regi: Kate Herron og Ben Taylor

Med: Asa Butterfield, Emma Mackey, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

5

Otis (Butterfield) er 16 og hormonell, og alle rundt ham har tilsynelatende sex ustanselig. Streitinger, homser og lesber av alle etnisiteter – de er på’n som kaniner, alle ihop. Otis, derimot – han runker ikke en gang, stakkars. Det byr ham imot, og han er ikke sikker på hvorfor det er slik.

Han er et eple som har falt langt fra stammen. Moren Jean (Anderson ) er nemlig en sexolog av den utvetydig frilynte typen. Hun har også masse sex. (Selv om hun er redd for det som følger med: Intimitet.)

Et liv som sin alenemors sønn har medført av Otis, sin mangel på praksis til tross, er stinn av teoretisk kunnskap. Han kan svært mye om sex, i motsetning til skolekameratene hans, som bare har det.

Da han møter Maeve (Mackey), skolens cooleste og mest fryktinngytende jente, får sistnevnte en lys idé: Kanskje Otis kan gi sine jevnaldrende sextips ? Bli skolens sex- og samlivsterapeut? De to kunne drive en liten business sammen, før og etter skoletid. Gudene skal vite at hun kunne trenge pengene.

Skal si det er lenge siden uttrykket «no sex please, we’re british» hadde gyldighet nå. Denne britiske serien for ungdom må være den mest sexpositive og – la oss si det som det er – sprengkåte i sitt slag, noe slag, noensinne. Intet seksuelt skal være «Sex Education» fremmed . Den vil, som det heter, snakke åpent ut om alt.

«Er det rart at jeg alltid tenker på dronning Elizabeth når jeg kommer»?, undrer en gutt. «Når du er stein, blir rasshølet ditt skikkelig utvidet da?», lurer en jente. «Det hendte meg her om dagen, jeg holdt på å drite på meg». Det eksperimenteres med bananer, selvsagt (en klassiker!), og Otis forøker etter beste evne å onanere til et anatomisk diagram av en vulva.

Kort sagt: «Sex Education» er så progressiv og liberal i sitt syn på sex som en kilde til kåthet og glede at den får Cupido til å fremstå som Vakttårnet.

Men altså, det er jo ikke bare griseprat, dette her. «Sex Education» er pro-sex pop-pedagogikk med hjartet på rette staden, med et rettskaffent mål for øye: Sunnere og mer sex, mindre skam.

Serien er befolket av typer vi kjenner igjen fra tusen «high school»-filmer, spesielt fra 1980-tallet: Den snille nerden, atleten som lykkes i alt, nabojenta, «mean girls »-gjengen, hun uoppnåelige, bølla som har det vanskelig hjemme. Forskjellen er at «generasjon Z»-utgavene av disse arketypene er så mye mer fornuftige og reflekterte enn de tidligere variantene.

Serien er britisk, som sagt, men utspiller seg i et England som synes tvers igjennom amerikanisert. Et symptom på at amerikansk populærkultur for lengst har tatt over verden, helt sikkert. Men også på at Netflix -algoritmene krever at det må fremstå slik.

Butterfield (ukysset, men ikke et skjelvende aspeløv av nevroser av den grunn, i hvert fall ikke hele tiden) og Mackey (intelligent, selvstendig og farlig på den uimotståelige måten) er begge glimrende i de to bærende rollene.

Likeså Gatwa, som Otis’ flamboyant homofile bestevenn Eric. «X-Files»-Anderson hygger seg glugg som sexologen, og Mikael Persbrandt demonstrerer nok en gang hvorfor han trolig aldri vil bli superstjerne i det store utlandet (den svenske aksenten, ja).

Så eksplisitt og usjenert er «Sex Education», at vi som vokste opp med foreldre som plutselig fikk for seg at de skulle «ut og gå en tur» da Trond-Viggo Torgersen skulle lære oss om hvordan barn ble til på NRK på 1980-tallet, rent må gni oss i øynene og ørene.

For så å tenke: Skulle jammen ønske at vi hadde hatt en slik serie, vi også. Og: Tenk at noe så utrolig skittent kan være så sjarmerende.