EMMY: Reg E. Cathey (59) vant Emmy for beste gjesterolle i en dramaserie i 2015. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

«House of Cards»-stjerne død

Publisert: 10.02.18 11:29

TV 2018-02-10T10:29:41Z

Emmy-vinner Reg E. Cathey (59) døde fredag. Skuespilleren er mest kjent for sine roller i de populære TV-seriene «House of Cards» og «The Wire».

Dødsfallet ble først bekreftet av «The Wire»-skaper David Simon på Twitter.

Simon omtaler Reg E. Cathey som «ikke bare en dyktig skuespiller, men rett og slett ett av de flotteste menneskene jeg har delt lange dager på settet med».

Hollywood-kollega Samuel L. Jackson skriver at han er knust over tapet av en «fantastisk skuespiller, humorist og venn. Uerstattelig!».

Årsaken til dødsfallet er ikke kjent, ifølge New York Times .

Vant Emmy i 2015

Cathey har hatt en rekke roller i populære TV-serier som «Oz», «Law & Order», «30 Rock» og «Star Trek: The Next Generation». De siste årene har han vært mest kjent for rollene i «The Wire» og «House of Cards».

Rollen som presidentens favorittkokk i sistnevnte TV-serie, har gitt Cathey tre Emmy-nominasjoner. I 2015 stakk han av med prisen for beste gjesterolle i en dramaserie.

«House of cards»-skaper Beau Willimon skriver på Twitter at Cathey var helt unik. Han omtaler en mann som strålte av livskraft, sjenerøsitet, humot og talent:

«Elsket av alle som var heldige nok til å bli kjent med ham og jobbet med ham. Han vil bli dypt savnet» , skriver vennen.

Skuespiller-kollega fra The Wire, Wendell Pierce, skriver at han har mistet «en mesterlig skuespiller, en stemme med dybde, en god kollega og en snill venn».

Kjent stemme

Skuespilleren har i tidligere intervjuer spøkt med at han er i den sjeldne kategorien skuespillere som kan leve av jobben, uten å være kjendis.

– Vi er en liten klubb, for det er vanskelig å tjene til livets opphold som skuespiller, uten å bli kjendis. Det pleide å være lettere da jeg først kom inn i bransjen, men nå er det skikkelig vanskelig, sa han lattermildt til The Detroit Free Press i 2015.

Cathey har i intervjuer sagt at flere kjenner stemmen hans, enn navnet hans.