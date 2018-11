GRÅT: Gudrun Austli led valgets kval i mandagens episode. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Tårevått valg for Gudrun i «Jakten på kjærligheten»

TV 2018-11-05T19:54:27Z

Gudrun Austli (38) har tilsynelatende ubekymret kysset og moret seg med flere friere. Da hun skulle ta det siste valget, fikk pipen en annen lyd.

Publisert: 05.11.18 20:54 Oppdatert: 05.11.18 21:49

Sauebonden fra Snåsa ble glad i både Vegar Valbø (31) og danske Thomas Kongstad (40) under innspillingen. Desto tøffere ble det å velge én av dem. Følelsene tok fullstendig overhånd før den endelige beslutningen, og tårene flommet over for Gudrun.

TV-seerne fikk dermed se en ganske annen side ved den ellers så glade og og flørtende bonden.

– Jeg har jo aldri datet flere personer samtidig før, men tillot meg det her. Det var to flotte karer, og jeg ønsket ikke å såre noen. Men det var en komplisert situasjon. Jeg gjorde det vanskelig for meg selv, sier Gudrun til VG.

Valget falt til slutt på Vegar fra Drangedal, noe de feiret med et saftig kyss. Både Vegar og Thomas har kysset Gudrun ømt og inderlig tidligere i innspillingen.

Gudrun kom imidlertid med en advarsel om at Vegar ikke må jobbe så mye at han glemmer henne.

– Jeg trenger oppmerksomhet. Du må bli litt mer romantisk, rådet hun.

Gudrun forklarer til VG at det var like mye ment som en huskelapp til henne selv.

– Vi er noen arbeidsjern, begge to, men man må også klare å finne roen i en armkrok. Vegar og jeg var mer ulike enn Thomas og meg, men motsetninger kan utfylle hverandre, mener hun.

– Men i den virkelige verden ville jeg aldri gjort et valg på denne dagen. Da hadde jeg trengt mer tid. Vi hadde jo alle lite alenetid.

Vegar synes det var utrolig gøy «å vinne». Han var allerede blitt veldig forelsket og så på Gudrun som et mulig koneemne.

– Og så var det jo fantastisk å slå dansken, humrer han ovefor VG.

– Hva syntes du der og da om oppfordringen til Gudrun?

– Hehe, jeg tenkte vel at jeg måtte prøve å jobbe litt mer med romantikken. Trolig er jeg mer arbeidskar enn de andre – jeg er snekker og kjører maskiner og brøytebiler og sånn.

Gudrun uttrykte stor uro rundt hvorvidt «Dansken», til vanlig en storbygutt, ville trives med bondelivet og begrunnet valget med det. «Dansken» selv var uenig, men tok skuffelsen med verdighet.

– Det viktigste er at du får det bra. Jeg ønsker deg hell og lykke i fremtiden, sa han til Gudrun før han forlot gården.

«Dansken» innrømmet likevel til programlederen etterpå at han var veldig skuffet, og at han mente Gudrun hadde tatt feil valg.

– Jeg er det rette valget. Kanskje hun våkner i morgen og sier oi oi? spøkte han.

Gudrun presiserer overfor VG at hun var veldig usikker.

– Men jeg følte at dette var et valg jeg kunne lande trygt på.

Tårer ble det også rundt valget til Kristoffer Heldal (31) fra Drangedal. Bonden hikstet og gråt foran de to frierne.

– Jeg synes det er vanskelig, sa han på TV før han sendte Tanita Helen Kristiansen (26) fra Tromsø hjem – mye basert på den store avstanden mellom hennes hjemby Tromsø og hans egen base. Tanita, som også har uttrykt stor usikkerhet underveis rundt nettopp avstanden, viste forståelse for bondens avgjørelse.

– Valget er tatt etter magefølelsen og tilbakemeldingene fra jentene, forklarte Kristoffer før han ga Anita Aas Kristiansen (27) fra Fjellhamar beskjed om at valget falt på henne.

– Anita har det jeg ser etter, så jeg skal gi forholdet en sjanse for å se om det kan oppstå ekte kjærlighet.

Anita har vært tydelig på sine følelser hele veien.

– Nå gleder jeg meg til å bruke masse tid med Kristoffer, strålte hun.

Selbu-bonden Bjørn Hammer (31) hadde følelsene under kontroll før valget. Han sendte Katrine Kaino (28) fra Tromsø hjem og valgte å beholde Christina Svanem Rolintrø (23) fra Midsund. En forelsket Christina var lykkelig over å få muligheten til å bli enda bedre kjent med Bjørn.

Valdres-bonden Ola Einar Hovrud (50) fra Leira i Valdres gruet seg, men konkluderte med at han hadde mer vennskapelige enn romantiske følelser for Mariann Øen (50) fra Eggedal.

Hege Ingeborg Tryggvason (53) fra Solør var lykkelig over seieren, fordi hun allerede hadde rukket å få varme følelser for bonden.

I neste ukes episode skal bøndene være med hjem til sine utvalgte friere og møte familie og venner. Om to uker får TV-seerne være med parene på utenlandstur. Først etter det er det klart hvordan det virkelig har gått med kjærlighetsjakten.