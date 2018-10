PROVOSERT: Gunilla Persson føler seg jaget av svensk presse. Her under et TV-intervju nylig. Foto: MATTSSON STEFAN / Aftonbladet / IBL

Gunilla Persson: – Det pågår en heksejakt

Gunilla Persson (59), kjent fra «Svenske Hollywoodfruer», snakker ut om tyverisaken og mediekjøret.

Publisert: 12.10.18 09:52

59-åringen ble arrestert i mai i år, mistenkt for grovt tyveri i Florida. Bakgrunnen var at TV-kjendisen tok med seg et par Chanel-briller ut av en luksusbutikk uten å betale for dem. Persson har hele tiden hevdet sin uskyld og forklart at det hele skyldtes en misforståelse.

Hendelsen fikk enorm oppmerksomhet i Sverige, men også VG har skrevet flere artikler om pågripelsen .

Persson retter nå skarp kritikk mot svenske medier. Selv om tyverisaken er ute av verden , tror Persson at den vil plage henne i lang tid.

– Jeg var glad i noen timer da denne saken var gjort opp, forteller hun til Aftonbladet .

– Det pågår en heksejakt i Sverige. Man skal ha så mange klikk som mulig og tjene penger. Jeg blir kjempedårlig av denne heksejakten, med blant andre Leif GW Persson som sitter på TV og sier at jeg skal bli arrestert når jeg kommer til Sverige, sier Persson om den kjente forfatteren og professoren i kriminologi – som hun har politianmeldt etter at han uttalte seg om en annen sak hun var tiltalt i .

Realitykjendisen sier at hun føler seg utsatt for et grusomt hat.

– Men jeg skal så seirende ut av dette. Jeg er en fighter og den siste i verden man ønsker å slåss mot, sier Persson.

Hun legger til at hun på tross av alt vet hun har en stor fanskare i hjemlandet, og støttespillerne gir styrke og trøst.

Måtte ta kurs

Påtalemyndigheten i Florida valgte å tiltale Persson etter solbrillepågripelsen, men retten gjorde om tiltalen til å gjelde forseelse. Hollywoodfruen skal deretter ha kommet til en overensstemmelse med dommeren om at tiltalen droppes mot at hun holder seg i skinnet. Hun slapp også å betale bot. Saksomkostningene på 900 kroner var det eneste Persson måtte ut med.

Rettssaken hadde en strafferamme på inntil ett års fengsel.

Los Angeles-baserte Persson opplyser nå at hun i tillegg måtte gjennomføre et nettkurs spesielt beregnet på tyverimistenkte.

– Jeg ble frikjent. Punktum. Jeg behøvde bare å ta dette kurset. Jeg får ikke engang en flekk på rullebladet.

Persson hevder at hun selv fikk valget mellom å utføre 20 timers samfunnstjeneste eller ta det fire timer lange kurset, som skal forebygge tilbakefall.

Aftonbladet skriver at de har fått innsyn i dokumenter som underbygger Perssons opplysninger.

Det er imidlertid bare et par uker siden Persson fikk en dom for grovt bedrageri i en helt annen sammenheng. Person skal nemlig i en årrekke ha mottatt flere hundretusener kroner i form av barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger etter å ha oppgitt feilaktig informasjon om bosituasjon og arbeid til trygdekassen i Sverige.

Ifølge dommen må Persson betale 377.000 svenske kroner til Försäkringskassan.

Persson var nylig i Norge for å spille inn «4 stjerners middag» på TVNorge.