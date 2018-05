90-TALLSGJENG: Bak f.v.: Cathy Godbold og Melissa George. Foran f.v.: Kathie Ritchie, Tina Thomsen, Sophie Formica og Laura Vazquez i «Home and Away» på tidlig 90-tall. Foto: Patrick Riviere / Getty

«Home and Away»-stjernen Cathy Godbold er død

Den australske skuespilleren Cathy Godbold er død av hjernekreft – 43 år gammel.

Ti år etter at hun fikk diagnosen, ebbet livet ut for Godbold 4. mai, melder britiske og australske medier.

Catherine Godbold, som hun opprinnelig het, fylte rollen som Meg Bowman i den populære TV-såpen «Home and Away» i 1992. Rolleskikkelsen døde også av kreft, og den tragiske avskjedsscenen i TV-serien rørte fans verden over for 26 år siden.

Selv om sykdommen tæret hardt på henne den siste tiden, skal Godbold ha vært optimistisk til det siste, skriver 9.news . En venn av stjernen sier til det australske nettstedet at hver gang Coldplay ble spilt på sykehuset, satte hun seg opp i sengen og gjorde dansebevegelser.

På Twitter strømmer det nå på med kondolanser, minneord og sørgemeldinger fra fans:

For seks måneder siden skal Godbold ha fått vite at kreften var uhelbredelig.

TV-seerne husker kanskje at Godbold også hadde en liten rolle i TV-serien «Naboer» i 1997. Ellers har hun figurert i andre serier og filmer, men de siste ti årene har karrieren ligget på is på grunn av sykdommen. TV-stjernen har vært gjennom omfattende operasjoner og cellegiftbehandling.

– Det var et fryktelig sjokk å få beskjed om at jeg er syk, men siden jeg er ung og sunn, har jeg bedre prognoser, uttalte Godbold i 2007.

Dødsfallet kommer kort etter at moren Rosemary Margan, kjent TV-profil i Australia, døde. Hun gikk bort i desember, 80 år gammel. Også hun levde med kreft i mange år. I den aller siste TV-filmen Cathy Godbold spilte i, «The King», fylte hun nettopp rollen som sin mor. Filmen baserte seg på livet til TV-ikonet Graham Kennedy.

«Home and Away»-fansen ble på nyåret rystet av et annet dødsfall . Den 29 år gamle skuespilleren Jessica Falkholt mistet livet i en bilulykke der også søsteren og foreldrene omkom.

Den australske såpeserien så dagens lys i 1988 og pågår ennå for fullt. Her til lands er det TV 2 som sender den.

