TV-sportens Carina Olset: - Gråter av glede

Publisert: 29.01.18 20:41

Etter å ha slitt med en alvorlig tarmsykdom siden 2011, fikk TV-sportens Carina Olset (36) gode nyheter mandag morgen: - Her sitter jeg og er normal. Så normal man kan være når man gråter av glede en mandag morgen.

– Jeg er bare glad, men ønsker ikke å gi noe intervju, skriver Carina Olset i en SMS til VG.

I 2015 ble hun tildelt prisen «Årets forbilde» fordi hun valgte å snakke offentlig om den alvorlige tarmsykdommen hun lider av, ulcerøs kolitt. Carina fikk diagnosen i 2011 etter å ha vært dårlig over tid.

– Jeg var nervøs da jeg sto frem, og jeg innrømmer at jeg syntes det var flaut å skulle være den som «alle» visste at bæsjet i buksen under TV-sending. Samtidig ville jeg si rett ut hvordan det er å leve med denne sykdommen, for folk forsto gjerne ikke hva som feilet meg, fortalte hun i et intervju med VG i fjor.

I det samme intervjuet forteller Carina Olset at hun ikke angrer på at hun valgte åpenhet. Hun sier at livet er blitt lettere i etterkant. Folk forstår hvorfor hun plutselig må løpe fra et møte. Hun fortalte også om at sykdommen til tider har gjort henne ganske nedfor. I perioder er hun så medtatt at hun må legges inn på sykehus. Høsten 2014 var fæl. Da måtte det fire sykehusopphold til, og hun var en skygge av seg selv.

Til tross for gode nyheter, understreker Olset overfor VG mandag kveld at ulcerøs kolitt er en sykdom hun må leve med resten av livet.

