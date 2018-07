HAR DET BRA NÅ: NRK opplyser til VG at Tomm Kristiansen har det fint nå etter at han fikk et illebefinnende under sending på lørdag. Foto: Ole Kaland

NRK-veteran fikk illebefinnende under direktesending

Publisert: 22.07.18 15:59

TV 2018-07-22T13:59:54Z

NRKs utenriksmedarbeider Tomm Kristiansen fikk et illebefinnende mens han var programleder i det direktesendte radioprogrammet «Urix på lørdag» i går.

Det skriver NRK Urix på sin facebook-side lørdag.

– Han får nå den nødvendige behandling og alt står etter forholdene bra til med ham, heter det videre i oppdateringen på Facebook.

– Vår medarbeider følte seg dårlig under direkteavviklingen, og har fått nødvendig tilsyn av lege og helsepersonell. Han har det fint nå, sier konstituert nyhetsdirektør i NRK, Marius Tetlie til VG.

Selv ønsker ikke Tomm Kristiansen å si så mye om hva som skjedde, men i en SMS til VG søndag ettermiddag skriver han:

«Det var nå ikke annet enn litt for lavt blodsukker viser det seg», skriver han.

Marius Tetlie berømmer Tomm Kristiansens kolleger som var til stede under sendingen.

– De oppfattet at noe var som det ikke skulle være, handlet resolutt og hjalp ham. Det var godt håndtert og reagert, sier Tetlie.

Han forteller også at det var mange lyttere som hadde fått med seg det som skjedde og tok kontakt med NRK for å få vite hvordan det gikk med Kristiansen.

– Det var en av grunnene til at vi la ut en oppdatering på Facebook lørdag, sier Tetlie.

Han opplyser at Kristiansen forlot NRK på Marienlyst for egen maskin, og at han var ved bevissthet, snakket og gjorde seg forstått.

Mot slutten av sendingen kan man høre at NRK-profilen begynner å snøvle, før det blir satt i gang et forhåndsinnspilt innslag. Når innslaget er over runder produsenten av sendingen.

Tetlie vil ikke gå inn på hva som skjedde med programlederen.

– Nå er vi mest opptatt av å ivareta ham og sørge for at han får den hjelpen han trenger.

Den kjente NRK-veteranen jobber for tiden i NRKs utenriksavdeling, og er for mange en av de mest sentrale skikkelsene i kanalen.

Han har tidligere hatt flere stillinger i kanalen.

Fra 1990 til 1994 var han korrespondent i Harare. Fra 2006 til 2008 var han kommunikasjonsrådgiver for Sør-Sudans president Salva Kiir Mayardit. Han har også vært kommunikasjonssjef for den humanitære organisasjonen ACT International i Genève.

Kristiansen har også utgitt en rekke bøker. En av dem er boken «Mor Afrika», som han i 1994 ble nominert til Brageprisen for.