«Torpet»-deltager Lasse Bergseter fridde og fikk ja

Det har skjedd litt av hvert siden sist comeback-klare «Farmen»-Lasse var på TV. Nå skal han gifte seg, men frieriet gikk ikke helt som planlagt.

I 2016 gjorde Lasse Bergseter (51) seg sterkt bemerket i «Farmen», blant annet for sin heftige krangel med Laila Lockert, som til slutt skulle vise seg å vinne programmet. Etterpå har det vært stille rundt 51-åringen. Fram til nå.

I forrige uke ble det nemlig kjent at Bergseter er én av tre gamle «Farmen»-deltagere som gjør comeback – i «Farmens» sidekonkurranse «Torpet», som sendes på TV 2 Sumo. De to andre er Andreas Nørstrud (34) og Camilla Cox Barfot (32).

VG var på plass og møtte de tre på «Torpet» like etter at innspillingen var i gang. Der kunne Lasse avsløre at det har skjedd store ting i livet hans siden «Farmen»-deltagelsen for to år siden. I vinter fridde han nemlig til sin samboer Bente Berg (46) på ferie i Thailand.

Til vinteren gifter de seg, og – sannsynligvis – vil bryllupet også stå i Thailand.

– Vi har et sted i Thailand vi ofte ferierer i. Jeg maste som pokker på henne på at vi skulle stikke ned på stranden før vi skulle spise. Jeg måtte jo skynde meg, for jeg skulle fri i solnedgangen, sier han til VG.

De kom seg til slutt ned på stranden. Men da Lasse satte seg ned på kne fikk han en uventet reaksjon fra partneren Bente.

– Jeg sliter litt med knærne, og skal operere snart. Så akkurat i det jeg skulle si «Vil du gifte deg med meg», bryter hun ut med «Hva er det som skjer med deg da? Har du vondt i knærne, eller?». Det der har vi ledd mye av etterpå.

Men Lasse fikk et rungende ja fra samboeren, som han har vært kjæreste med i 15 år.

– Hun ble stormende glad, og det kom masse gledestårer. Jeg tror hun ble veldig overrasket, for hun var sikker på at jeg skulle fri da jeg kom hjem etter «Farmen» for to år siden. Da var vi også i Thailand – i julen – og hun trodde jeg hadde planlagt å fri på Nyttårsaften. Det gjorde jeg jo ikke, og det skuffet henne. Jeg tror hun hadde mistet trua, forteller han.

Dette er «Farmens» sidekonkurranse, «Torpet» * De tidligere deltagerne Lasse Bergseter, Andreas Nørstrud og Camilla Cox er de som utgjør «Torpet» fra start av. * På denne sidegården, som er atskilt fra «Farmen», er det til enhver tid kun plass til tre deltagere. * Den som ryker ut av «Farmen», havner på «Torpet». * Når den utsendte deltageren kommer dit, må han eller hun rett i kamp der også – mot én av dem som allerede er der. Hvem han eller hun møter i kamp, må de som allerede er på «Torpet» bestemme seg imellom. * På ett tidspunkt mot slutten av «Farmen», vil den siste gjenværende «Torpet»-deltageren komme inn på hovedgården som et fullverdig «Farmen»-medlem. * De som er på «Farmen», aner ingenting om at «Torpet» eksisterer.

Men det er ennå ikke helt sikkert at den romantiske dagen vil finne sted i Thailand.

– Jeg har lyst til å gifte meg i Las Vegas, men hun vil at det skal skje i Thailand. Og som den romantiske karen jeg er, så blir det vel Thailand da? Jeg tror det, vi må uansett se å få bestemt oss snart.

Det har ikke bare vært god stemning på «Torpet» de første dagene. Oppholdet starter nemlig med at kristne Andreas Nørstrud, som aldri har lagt skjul på at han synes kvinner bør gå «sømmelig» kledd, har med seg konas klær som han vil at Camilla Cox Barfot skal bruke.

– Det har gått bra hittil. Men det går jo ikke engang an å sette seg ved bordet uten at Andreas kommer inn på Gud eller Jesus. Og hvis vi skal være her i flere uker, så blir det en utfordring kjenner jeg, sier Lasse Bergseter til VG.

Denne uken fikk de som er på «Torpet» et nytt medlem i rekkene. Søndag røk nemlig Vidar Johansen (46) ut av «Farmen», og måtte ta turen til «Torpet».