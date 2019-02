SAMMEN – igjen, igjen, igjen og igjen: Jan Fredrik Karlsen og Janne Formoe. Foto: Helge Mikalsen, VG

Jan Fredrik Karlsen til Janne Formoe: – Herregud, så vakker du er!

NYDALEN STUDIOS/OSLO (VG) Janne Formoe (43) og Jan Fredrik Karlsen (45) stilte for første gang sammen opp i TV-intervju.

Publisert: 07.02.19 20:39 Oppdatert: 07.02.19 21:18







Kjendisparet er blant gjestene i denne ukens sesongpremiere på «Senkveld», som ble spilt inn torsdag kveld, og går på lufta fredag.

Nysgjerrig? Dette skal Petter Northug gjøre i sin nye jobb

Jubileum

Det var faktisk under en «Senkveld»-innspilling hos Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (45) i 2004 at Formoe og Karlsen møttes for aller første gang. Sånn sett er det kanskje på sin plass at 15-årsjubileet for romansestarten markeres nettopp med et besøk i «Senkveld»-studio.

– Speaking of sixpack, sa Formoe om kjæresten og deres første møte da hun ble ønsket velkommen i studio av Blipp og Olafsen.

Karlsen var på den tiden aktuell som «Idol»-dommer og hadde sending samme kveld.

Formoe syntes det var stas å se ham, så hun strenet bort og ga ham en klem.

– Jeg husker at jeg hadde en litt for trang strømpebukse, så han hjalp meg med å klippe den opp, fortalte hun før kjæresten tok plass i sofaen.

Stor bildespesial: Janne og Jan Fredriks romanse fra 2005 og frem til nå (artikkelen fortsetter under):

arrow-left

























arrow-right expand-left 2005: Janne Formoe og Jan Fredrik Karlsen på Latter i Oslo.

les også Dette blir Petter Northugs nye liv på TV

Kvelden etter deres aller første møte ble Karlsen med på Formoe på hennes teaterpremiere. Han hadde da så vidt rukket å forlate «Idol»-studio.

Det var ingenting å si på sjarmoffensiven. Etter teaterforestillingen ba Karlsen sin nye flamme, moren hennes og venninner på restaurant.

Karlsen sparte heller ikke på konfekten da han satte seg i sofaen ved siden av sin kjære i «Senkveld»-studio. Først ga han henne et kyss.

– Herregud, så vakker du er! Er hun ikke vakker, sa en stolt Karlsen til de andre i TV-studio.

les også Trollkvinnene fra Oz

Hans beskrivelse av deres første treff i 2004, var at han var i ekstase da Formoe kom og kastet seg rundt halsen hans. Han ble stormbetatt.

– Hva er vel bedre enn å være her 15 år etter med kjærligheten i mitt liv. Jeg er 45 år og en heldig mann, sprudlet han.

De to snakket ikke om at forholdet har vært mye av og på. Paret unngikk øvrig presse etter innspillingen.

GJESTER: Jan Fredrik Karlsen og Janne Formoe, her i «Senkveld»-studio sammen med Petter Northug. Foto: Helge Mikalsen, VG

les også – Må bare ta konsekvensen av feilene mine

Det har vært en kronglete vei, med mange brudd og andre kjærester underveis. Første gang paret gjorde det slutt, var i 2007, da deres felles datter Felicia var ett år gammel.

Da de ble sammen for fjerde gang våren 2013, sa en forelsket Karlsen til VG:

– Jeg har kommet til den konklusjonen at Janne er min store kjærlighet. Det beskriver vel egentlig alt. Etter ni år har jeg og mine følelser, min kropp, mitt intellekt – mitt alt – blitt enige om at det er min store kjærlighet. Jeg vil beskrive det som en fantastisk kjærlighetshistorie. Det er helt rått at det er sånn. Det ligger mye historie i oss.

Etter at de to hadde gjort det slutt for fjerde gang, høsten 2013, uttalte Formoe til VG at de fortsatt var gode venner.

– Men vi har gått fra hverandre for siste gang nå.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Kjendis-premiere med barn, barnebarn og tantebarn

Formoe, som er datteren til Terje «Sabeltann» Formoe (69), startet skuespillerkarrieren med en fast rolle i «Kaptein Sabeltann» i Dyreparken i Kristiansand. Hun er ellers kjent fra TV-serier som «Neste sommer» og «Hotel Cæsar», en rekke teateroppsetninger og «Karsten og Petra»-filmene. Hun er for tiden aktuell i «Trollmannen fra Oz» på Chateau Neuf i Oslo.

les også Jan Fredrik Karlsen: Får inspirasjon hos terapeuten

Folk ble for alvor kjent med Karlsen under første runden av «Idol» i 2003, da han satt i dommerpanelet, noen han fortsatte med i flere år. Siden har han holdt seg mer eller mindre levende i rampelyset, blant annet som artistmanager, programleder og MGP-general.

Jan Fredrik har i tillegg sønnen William (18) fra et tidligere forhold.