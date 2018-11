SJOKKET: Denne påkledningen ble for sterk for TV2 som nå fjerner Frank Løke også fra finaleprogrammet neste helg. Foto: Cicilie S. Andersen

Frank Løke uønsket av TV2

2018-11-10

Frank Løke blir nektet å komme til den tradisjonelle finalesamlingen i «Skal vi danse» neste lørdag.

Det melder Dagbladet .

– Det er normalt at alle får tilbud om å bli med på finalen, men det gjelder ikke i Frank Løkes tilfelle, sier Jan-Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV 2 til avisen.

Bakgrunnen er den famøse opptredenen for snart to måneder siden der det tidligere håndball-esset avsluttet sitt dansenummer med å strippe seg for alt han hadde av klær, unntatt en liten Borat-truse over sine edlere deler.

Frank Løke ble prompte kastet ut av konkurransen etter dette stuntet.

– Frank brøt bevisst med produksjonens retningslinjer og dermed brøt han også grunnlaget for videre samarbeid, sier Jan-Petter Dahl til Dagbladet om årsaken til at han ikke er invitert neste helg.

Frank Løke tar ikke oppstyret så tungt.

– TV 2 får selv bestemme hvem de inviterer til fest, sier Løke til avisen og sier at han uansett har lagt andre planer for neste helg.

Det såkalte naken-stuntet til Frank Løke skapte store overskrifter hele uken etter seansen. Dagen etter angret han ingenting, og senere i uken uttalte han at han følte seg dolket i ryggen av TV2, blant annet fordi han mente at TV2 hele tiden visste om stuntet.

Tidligere på dagen – flere timer før selve stuntet – ble det nemlig publisert både sak og video der Frank Løke forteller at han ønsker nakensjokk, noe som i etterkant fikk flere til å kritisere TV2, deriblant redaktør i Medier24 , Erik Waatland.

I kveld er det imidlertid kommet til semifinale i «Skal vi danse». Jan Gunnar Solli (37), Einar Nilsson (54) og Martine Lunde (22) skal kjempe om to finaleplasser, og tidligere i uken meldte TV2 at Lunde har pådratt seg en beinhinnebetennelse, men likevel akter å trosse smertene på parketten lørdag kveld.