FØR OPPTAK: Slik så de ut før de kastet seg over 24 juleøl. Foran: Bård og Vegard Ylvisåker. Bak Ole Martin Alfsen, Magnus Devold og Calle Hellevang-Larsen Foto: TV Norge

Drakk 24 juleøl på én kveld: Fulle på TV – igjen

Det måtte bli en skikkelig fyllefest og attpåtil på TV: Test av 24 juleøl på én kveld til årets «Juleølkalender» for TV Norge. Ingen går upåvirket gjennom noe sånt.

Det gjorde heller ikke Bård og Vegard Ylvisåker, Calle Hellevang-Larsen, Magnus Devold og Ole Martin Alfsen.

– Dette viser en manglende respekt for julen - og ikke minst for alkoholens virkninger, sier medieekspert Gunnar Bodahl-Johansen i en kommentar til VG.

– Det er kanskje ikke det mest politisk korrekte som har vært vist på norsk TV, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i TVNorge og Discovery Networks

Og tilføyer:

- At mange opplever rus og alkoholproblemer i familien, spesielt i julen, er en alvorlig utfordring. Her gjør mange organisasjoner en veldig viktig jobb med å belyse problemet. Men dette er et humorprogram. Det tar for seg de mer seriøse og selvhøytidelige sidene ved dagens øl- og juleølkultur. Det må det være rom for. Og hvis programmet illustrerer noe, er det vel nettopp de negative sidene ved konsum av store mengder alkohol.

– Vi vet at alkoholen medfører store problemer for mange mennesker og særlig i julen. Det er noen grenser man bør forstå at man ikke skal tråkke over. Det føler jeg gjelder i dette tilfellet, sier Bodahl-Johansen videre.

Skoland legger likevel ikke skjul på at det faglige fort havner i andre rekke etter hvert som kalenderlukene åpnes.

– Det er et morsomt eksperiment, men å drikke 24 juleøl på én kveld er ikke noe vi anbefaler folk å prøve hjemme, sier Skoland.

Tanken med juleølkalenderen var i utgangspunktet både enkel og relativt edruelig. Alle i panelet skulle teste en juleøl hver seg frem til jul. Det blir de færreste fulle av.

– Problemet er at vi måtte drikke alle 24 på en kveld, ettersom det var vanskelig å finne tidspunkter for å samle hele testpanelet. Det ble en effektiv produksjon. Men det går jo ikke bra, sier Bård Ylvisåker.

Heller ikke Vegard Ylvisåker er overbegeistret for prosjektet.

– Det var morsomt frem til øl nummer fire. Men jeg har egentlig aldri likt juleøl særlig godt, så hvorfor jeg ble spurt om å sitte i testpanelet, er fortsatt en gåte for meg. Det hjalp heller ikke at det kom en nisse inn og serverte akevitt. Men det er vel slik det er å være juleøltester, sier Vegard Ylvisåker

For øvrig er det ikke første gang brødrene Ylvisåker er fulle på TV, forteller Skoland.

– De gjorde en parodi på «4-stjerners middag en gang, og da ble de vel relativt «påseilet», sier kommunikasjonsdirektøren.

Faglig alibi, Ole Martin Alfsen, mener også at juleøl-prosjektet gikk helt som forventet.

– De av oss som faktisk jobber med mat og drikke, vet at det finnes to typer drikkekulturer. De som smaker for å nyte, og de som – ja – gjør som vi har gjort i denne kalenderen. Det er mulig det blir god TV, men dette er ikke noe jeg kommer til å gjøre igjen. Jeg foretrekker dagjobben min, sier Alfsen.

«Juleølkalenderen» vises gratis hver dag på Dplay og Max fra 1. desember og til 24. desember.

– Dette er kanskje ikke en klassisk julekalender for familien, sier Skoland.