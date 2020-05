BERØMT TVILLING: Mary-Kate Olsen, her uten søsteren Ashley Olsen, på Oscar-utdelingen i Los Angeles i fjor. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Mary-Kate fikk avslag – skilsmissen må vente

Retten nektet å innfri skuespillerens ønske om «nødsskilsmisse» fra sin 17 år eldre ektemann.

Nyheten om bruddet ble kjent onsdag. Etter fem års ekteskap vil Mary-Kate Olsen (33) skilles fra franskmannen Olivier Sarkozy (50) – og hun har hastverk.

Hun og Sarkozy krangler angivelig om leiligheten i New York, der Olsen har sin base. Ifølge Olsen er en skilsmisseprosess nødvendig for å fryse deres felles eiendeler – som leiligheten – slik at han ikke kan pålegge henne å flytte.

Men Olsen må vente. Det har retten på Manhattan bestemt. Bare helt ekstraordinære hasteskilsmisser blir innvilget i disse virustider, melder USA Today.

Lucian Chalfen, talsmann for retten, bekrefter avslaget i en e-post til avisen.

Han opplyser at den første skilsmissesøknaden som Olsen sendte inn i april, ble avslått fordi skilsmisser ikke behandles under pandemien. Men også søknad nummer to er avvist. Retten har konkludert med at omstendighetene ikke er ekstraordinære nok til at søknaden kan behandlet som en hastesak.

EKSER: Olivier Sarkozy og Mary-Kate Olsen på Rolling Stones-konsert i New York i 2013. Foto: Evan Agostini / Invision

Hverken Olsen eller Sarkozy har kommentert saken – hverken bruddet eller avslaget på søknaden.

Forholdet mellom de to skal være svært betent. Olsen hevder i sine dokumenter at ektemannen har sagt opp leiekontrakten til hjemmet deres i New York – uten hennes samtykke.

– Denne søknaden er en nødssituasjon fordi min ektemann forventer at jeg flytter ut av hjemmet vårt mandag 18. mai, mens New York står stille på grunn av covid-19, skal hun ha skrevet i søknaden om «nødsskilsmissen» tidligere denne uken.

Olsen hevder i sin søknad at det ikke er mulig for henne å flytte ut nå.

Paret har holdt sammen siden 2012. De giftet seg i hemmelighet i 2015.

Olivier Sarkozy, halvbror til den franske ekspresidenten Nicolas Sarkozy, er en profilert bankmann, mens Mary-Kate Olsen er best kjent som barnestjerne i den en gang så populære TV-serien «Under samme tak» og som motedesigner. Han har vært gift tidligere og har to barn fra første ekteskap. Ekteskapet var det første for Mary-Kate. De har ingen barn sammen.

E! News melder at Mary-Kate nylig reiste til tvillingsøsteren Ashley Olsen, som bor utenfor byen.

Publisert: 15.05.20 kl. 10:03

