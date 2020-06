TV-HYTTE: Janne Formoe og Trond Fausa Aurvåg på gamlehytta i rollene som Eva og Per Ivar – sammen med Herman Vang og Sunniva Lyngmo, som spiller barna Martin og Ellinor. Foto: TVNorge

Derfor måtte «Neste sommer»-hytta brenne ned

«Neste sommer» er i full gang med innspilling, men står fortsatt uten ny hytte til Eva og Per Ivar.

Nå nettopp

Sesong syv av humorserien på TVNorge rundet av med at den ene hovedhytta brant ned fordi Eva, spilt av Janne Formoe (44), glemte å skru av kokeplaten. Men de som trodde at avskjeden med hytta i Hvitsten i Vestby betød slutten på «Neste sommer», må tro om igjen.

Innspilling av sesong åtte er i god gang – vel å merke med én hytte i manko.

Produsent i Feelgood Scene Film & TV, Bjørn Arne Odden (44), forteller til VG at de hadde blitt enige med eierne av hytta om at det var på tide å avslutte leieforholdet. Han går ikke i detalj om årsaken.

– Vi kunne nok vært der i én sesong til, men siden vi visste at vi på et tidspunkt måtte ut, så valgte vi å la hytta brenne til grunnen. Da var det nemlig for sent å angre, og vi ble tvunget til å gjøre kreative endringer, forklarer Odden.

Denne hytta eksisterer ikke lenger i «Neste sommer» – se tilbakeblikk (artikkelen fortetter under):

Når VG snakker med produsenten er de klar for innspillingsdag 25 av 70. Han vil ikke røpe for mye av handlingen i den kommende sesongen, men bekrefter at de nær halvveis i sesonginnspillingen fortsatt står uten ny hytte til Eva og Per Ivar (sistnevnte spilt av Trond Fausa Aurvåg (47)).

– Det må vel by på utfordringer?

– Vi har vært i leteprosessen lenge, men er ikke nødvendigvis så stresset på grunn av det. Å finne en ny hytte, tar lang tid, men vi er i ferd med å komme i mål. Kanskje ender de ikke opp på hytte? Kanskje flytter de inn i bobil? svarer Odden hemmelighetsfullt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

IDYLLISK: TV-seernee har sett det siste av dette stedet. Foto: TVNORGE

Innspillingen av «Neste sommer» skjer hvert år fra april til september, med unntak av julimåned. Da har gjengen ferie, samt at hyttefeltet fylles opp av «vanlige» gjester.

Hvor mye det koster å få «okkupere» et sommersted i så mange måneder, vil ikke Odden ut med.

– Vi legger jo stort beslag på hyttene, så selvsagt er det et pengespørsmål. Noen eiere samarbeider vi med over lang tid, mens andre hytter holder det å leie kun enkelte dager.

Ikke alle fornøyd

Odden legger ikke skjul på at enkelte hyttefolk ser seg lei på at TV-produksjonen tar seg så til rette på områdene.

– Noen er entusiastiske, mens andre er mindre entusiastiske. Det er plusser og minuser hele veien. Mange synes det er gøy å ha filmproduksjonen tett på, mens andre er lei.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

POPULÆR GJENG: Eivind Sander (f.v.), Janne Formoe, Trond Fausa Aurvåg, Ellen Horn, John Nyutstumo og Lea Falkenberg Waldal – her på hytta til førstnevntes rollefigur, Terje. Foto: TVNORGE

Produksjonen foregår fortsatt på hytta til Terje (spilt av Eivind Sander (47)), som ligger rett ved den «nedbrente» hytta i Hvitsten. Denne hytta har fungert som hovedbase så langt i år.

– Eva og Per Ivar blir i første omgang tatt under vingene av noen de kjenner. På den måten løser de problemet midlertidig, forklarer Odden.

På denne hytta filmes det fortsatt, se tilbakeblikk på sesong én (artikkelen fortsetter under):

Janne Formoe innrømmer overfor VG at det var med blandede følelser hun tok farvel med gamlehytta, og at hun i serien må ta skylden.

– Jeg må bære skammen, ja, som var mer opptatt av å spise restemat enn å skru av ovnen, humrer hun.

– Selvsagt er det rart ikke å filme der mer. Det hadde jo blitt vårt sted. Så ja, det er litt trist faktisk, sier hun.

Formoe velger likevel å se positivt på mulighetene det medfører.

– Vi er på hyttejakt, og Eva er en energisk og produktiv dame, så hun gir seg ikke.

les også Janne Formoe og Ine Jansen støtter hverandre i tykt og tynt

Uansett hvordan hyttedilemmaet løses, vil det for TV-seerne fortsatt fremstå som om alt skjer på samme hytteområde som før – som i serien ikke har noe navn.

Odden opplyser imidlertid at de i år flytter en større del av produksjonen fra Vestby til Drøbak.

– Det har vært litt lite infrastruktur der vi har filmet til nå. Blant annet har vi ikke hatt kontorfasiliteter. Vi har sittet på en hytte med laptopene våre i fanget. I Drøbak er det mer sentralt, og vi kan ha kontorløsning, sier Odden.

Coronatrøbbel

Ikke bare har hytteletingen preget innspillingen. I likhet med alle andre produksjoner må «Neste sommer» forholde seg til strenge smittevernregler på grunn av coronapandemien.

– Alt går overraskende greit, forteller Formoe, som sier de holder seg rene på hendene ved hjelp av sprit i en vannpistol.

les også 20 tips til nye TV-serier

Odden på sin side er glad de i det hele tatt får filme. Det så nemlig mørkt ut i mars.

– Da tenkte jeg at det var slutten. Corona har tatt mye fokus, og det er utfordrende med avstandsreglene.

Produsenten ser på toss av problemene lyst å fremtiden til «Neste sommer» og sier han tror på enda flere sesonger.

– Det kan jeg bare håpe og anta. Jeg ser ingen grunn til stoppe nå, sier han om seersuksessen, som også er kjøpt av flere andre land.

Sesong åtte får premiere til neste år.

Publisert: 18.06.20 kl. 08:10

Les også

Fra andre aviser