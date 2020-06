Foto: NETFLIX

Joe Exotic nekter å se seg slått av «Tiger King»-rival

Carole Baskin (58) vant i retten. I fengsel sitter Joe Exotic (57) og gnisser tenner.

Joseph Maldonado-Passage, som Netflix-kjendisen opprinnelig heter, er opprørt over at Baskin har sikret seg eierskap til området på 60.000 kvadratmeter, en dyrepark han har levd og åndet for mesteparten av livet.

Selv har Joe Exotic sittet fengslet siden han i januar i år ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av nettopp Baskin.

– Tung nyhet

Managementet hans har nå kommet med følgende uttalelse, gjengitt i en rekke medier, deriblant The Independent:

– Mens det igjen er på høy tid å be for rettferdighet for George Floyds familie, og om at den rasismen som er satt i system i USA opphører, må vi samtidig peke på Carole Baskins forræderi før det passerer usett.

Uttalelsen fortsetter med at «uansett så tung denne nyheten er, så nekter vi å akseptere at slaget er tapt».

OMSTRIDT: Carole Baskin har vunnet en hard kamp mot Joe Exotic. Foto: Netflix

Når Baskin nå får overta parken, er det som oppgjør for et gammelt søksmål der Baskin anklaget Joe Exotic for varemerketyveri. Han ble dømt til å betale, men gjorde det aldri. I stedet overførte han dyrehagen til sin mor, og kort før fengslingen ble den på nytt overført til hans tidligere venn Jeff Lowe.

Retten i Oklahoma har konkludert med at overføringene var i strid med loven, så nå har Baskin fått eiendommen som utbetaling.

Joe Exotics apparat sier at de er i ferd med å formulere en anke, og at de satser på å kjøre kampanjer på nett til støtte for den fengslede «tigerkongen».

ARRESTFOTO: Joe Ecotiv på politiets «mugshot». Foto: Santa Rosa County Jail

Baskin, dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue, i alle år vært sterk motstander av Joe Exotics tigerpark og mener han har holdt på med dyremishandling.

Jeff Lowe, som nå bestyrer parken, uttalte før helgen at han ikke vil gjøre overtagelsen enkel for Baskin. Tvert imot lover han å etterlate det enorme området i fullstendig kaos.

MÅ FLYTTE: Jeff Lowe har driftet parken den siste tiden, men også han røk uklar med Joe Exotic.

Retten har gitt Lowe 120 dager til å fjerne alt som kan fjernes, deriblant flyttbare bygninger, en rekke biler og andre kjøretøy – samt alle dyrene som fortsatt befinner seg der.

Baskin har uttrykt ønsket om også å overta dyrene, men Lowe har takket bestemt nei til det.

Men krangelen om dyrene og parken er ikke det eneste som har sørget for at «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)» er blitt en massiv suksess for Netflix.

Det knytter seg også stor nysgjerrighet til den 23 år gamle forsvinningssaken til Baskins ektemann, Jack «Don» Lewis – og den siste uken har mysteriet igjen fått spalteplass.

Forfalsket testament

Mangemillionæren ville vært 81 år i dag om han var i live. Det regnes som lite sannsynlig, og i 2002 ble han erklært død. Politiet har imidlertid aldri stengt etterforskningen, og etter at serien gikk på lufta i vår, gikk de ut og ba om nye tips fra publikum.

SPORLØST FORSVUNNET: Denne etterlysningen har politiet presentert i håp om å oppklare det uløste mysteriet. Foto: Hillsborough County Sheriff Chad Chronister'

Denne uken gikk sheriff Chad Chronister i Hillsborough County ut og bekreftet at testementet er avslørt som forfalskning.

Eksperter har studert dokumentet og konkludert med at papirene, som etterlot nesten alt til Baskin og ingenting til Lewis’ barn fra et tidligere ekteskap, ikke er ekte.

Det er likevel ikke forventet at det angivelig falske testamentet vil havne i retten, siden saken er foreldet og oppgjøret er gjennomført.

– Men selvsagt er dette med på å kaste en ny skygge av mistanke, sier Chronister til USA Today.

Exotic Joe gir i serien sterkt uttrykk for mistanke om at Baskin kan ha tatt livet av ektemannen, noen hun benekter på det sterkeste. Hun har heller ikke kommentert de nye opplysningene om testamentet.

Baskin, som er gift på nytt, har etter TV-serien gått ut og sagt at hun føler seg utnyttet og feilaktig fremstilt på en «slibrig og spekulativ måte».

Sheriffen har tidligere uttalt at det aldri har foreligget nok bevis i noen som helst retning for å ta ut en siktelse i forbindelse med Lewis’ forsvinning.

Joe Exotic har for øvrig ikke gitt opp håpet om å bli en fri mann. I mai vakte advokatene hans oppsikt da de kjørte rundt i Washington i en turnébuss med skriften: «President Trump, vær så snill å benåde Joe Exotic».

Trump har sagt at han er nysgjerrig på TV-snakkisen, men noen benådning har han ikke utstedt.

Publisert: 07.06.20 kl. 05:54

