TV-KJENDIS: Jeff Love overtok tigerparken til Joe Exotic før sistnevnte ble buret inne. Foto: Netflix

Jeff Lowe vil etterlate «Tiger King»-parken i kaos

Carole Baskin (58) vant over erkerivalene og får overta den kjente tigerparken. Nåværende eier lover å etterlate den som et «komplett helvete».

Denne uken ble det kjent at Baskin vant frem i retten, og at hun dermed har sikret seg den over 60.000 kvadratmeterstore tigerparken, tidligere eid av Joseph Maldonado-Passage (57), alias Joe Exotic.

Bakgrunnen er et økonomisk oppgjør i forbindelse med et varemerketyveri.

Joe Exotics tidligere samarbeidspartner, Jeff Lowe, kuppet parkeiendommen fra Joe Exotic kort før sistnevnte ble buret inne for å ha forsøkt å få nettopp Carole Baskin drept.

VANT: Carole Baskin. Foto: Netflix

Dermed er det Lowe som nå må betale for det tapte søksmålet med å gli slipp på hele det store området og dyrehagen i Oklahoma som Joe Exotic levde og åndet for i årevis.

Lowe varsler imidlertid at han ikke skal gjøre overtagelsen enkel for Baskin. Tvert imot sier han i et TV-intervju med «Entertainment Tonight» at Baskin kan vente seg et område i fullstendig kaos.

Retten har gitt Lowe og selskapet Greater Wynnewood Development Group, tidligere eid av Joe Exotic, 120 dager til å fjerne alt som kan fjernes, deriblant flyttbare bygninger, en rekke biler og andre kjøretøy – samt alle dyrene som fortsatt befinner seg på det over 60.000 kvadratmeterstore området.

– Dyrehagen vil være et komplett helvete når hun tar over. Jeg kommer ikke til å rydde opp når vi drar. Jernkvinnen er i ferd med å ta over dette stedet, sier han.

Lowe sier at dyrevernsaktivist Baskin, som selv driver organisasjonen Big Cat Rescue og har et mindre område i nærheten, ikke aner hva hun går til, eller hvor ressurskrevende det er å holde orden på parken.

Når slaget om dyrehagen nå er tapt, så hevder imidlertid Lowe at han er glad til, og at han aldri hadde planer om å bli lenge uansett.

Han er lei av å bli dratt inn i Joe Exotics pengebråk, og sier at det aldri har vært aktuelt for ham å betale det Joe Exotic skyldte Baskin for på den måten å kunne beholde parken.

Lowe beskriver parken som «et mørkt sted».

– Jeg ønsker henne lykke til – Carole Baskin overtar over 60.000 kvadratmeter med hjemsøkte minner. Vi bryr oss ikke om Carole Baskin eller TV-serien. Vi bryr oss kun om at dyrene skal få det livet de fortjener, sier Lowe, som har en rekke lovbrudd på rullebladet.

Han har med kona Lauren på TV-intervjuet.

– Det ligger mange skjeletter i skapet her, sier hun og legger til at hun ser frem mot en ny start.

Baskin skal ha tilbudt Lowe å ta over tigrene og de andre dyrene, men det har han ikke tenkt å takke ja til. Han har i stedet planer om å starte en annen tigerpark.

«Tiger King» har blitt en massiv suksess for Netflix. Flere prosjekter basert på snakkisen er nå under oppseiling, blant annet er det klart at Hollywood-stjernen Nicolas Cage (56) skal spille hovedrollen som Joe Exotic i en ny serie.

Samtidig ryktes det at «American Pie»-skuespiller Tara Reid (44) skal være en kandidat for rollen som Carole Baskin (58) i en kommende film basert på historien.

Publisert: 03.06.20 kl. 19:07

