«The Office»-skaper: – Folk har mistet sin sans for ironi og kontekst

Ricky Gervais mener TV-kringkasteren BBC ville vært bekymret for temaene og vitsene som serien fra 2001 tar opp.

– Folk har mistet sin sans for ironi og kontekst, sier Ricky Gervais i et nytt intervju med Times Radio.

Gervais har skapt, skrevet og regissert den populære serien «The Office», som heter «Kontoret» på norsk.

Den britiske versjonen av «The Office» kom ut i 2001. Konseptet er også å finne i land som Canada, Chile, Franrike, Tyskland, Finland, Sverige og USA, som alle har sin versjon av serien.

Særlig har den amerikanske versjonen fra 2005, med Steve Carell i hovedrollen som kontorsjef Michael Scott, oppnådd stor suksess.

PRISVINNENDE: Skuespillerne fra den amerikanske versjonen, fra venstre: Steve Carell, B.J. Novak, Jenna Fischer, John Krasinski, Rainn Wilson under Emmy Awards i 2006. Foto: LAURA RAUCH / AP

Men i slutten av juni var amerikanske «The Office» i hardt vær for en episode som inneholdt rasistisk innhold, med en av karakterene malt i blackface. Episoden, som er fra den niende sesongen av serien, er i ettertid blitt redigert.

Serien føyer seg dermed inn i rekken av kjendiser, filmer og serier i Hollywood som granskes med nye øyne etter Black Lives Matter-bevegelsen.

Flere episoder i kjente TV-serier som inneholder blackface har i etterkant bltit redigert eller trekt.

Blitt mer forsiktige

I intervjuet sier Ricky Gervais at «The Office» hadde blitt laget annerledes i dag, fordi Storbritannias allmennkringkaster BBC har blitt mer forsiktig med årene.

– De ville bekymret seg for noen av temaene og vitsene, til tross for at de er klart ironiske. Vi ler jo av denne bajasen som har et ubehag med ulikhet, sier Gervais og viser til sin karakter, hovedrollen David Brent som av sine ansatte blir sett på som pretensiøs, arrogant og slem.

– Denne serien handlet om alt. Den handler om ulikhet, om kjønn, etnisitet, alle de temaene som folk er redde for å diskutere eller snakke om nå, i tilfelle de sier feil ting, sier Gervais i intervjuet.

– Samtidig tror noen mennesker at ytringsfrihet betyr at de skal få si akkurat hva de vil uten konsekvenser, og det betyr ikke det, påpeker han videre.

Gervais har de siste årene vært aktuell med Netflix-serien «After Life».

VGs anmelder kalte første sesong av «After Life» for en av de beste seriene i 2019, og noe av det beste Gervais har gjort siden «The Office».

Han er heller ikke ukjent for kritikk. I 2012 fikk komiserien hans på Channel 4, «Derek», massiv kritikk fra skeptikere som mente stjernen harselerer med mennesker med lærevansker.

Publisert: 10.07.20 kl. 15:53

