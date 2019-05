FRIDDE: Farmen-vinner Tonje Frøystad Garvik sjokkerte publikum i salen da hun fridde til Lene Sleperud Foto: Eivind Senneset, TV 2

Farmen-paret forlovet seg på Gullruten

«Farmen»-vinenr Tonje Frøystad Garvik tok alle på sengen, og fridde til kjæresten på Gullruten.

Paret var begge deltagere i fjorårets «Farmen», og Garvik gikk til og med helt til topps.

De andre deltagerne fikk imidlertid ikke vite at de to var et par mens de var med i realityserien.

Under et stunt med kyssekameraet «Kiss Cam», som Gullruten har kjørt i flere år, måtte flere par i salen kysse.

Foto: Eivind Senneset, TV 2

Sigrid Bonde Tusvik spøkte med at dette var et oppbrukt triks, men fikk Vendela og Petter, og Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan, til å kysse.

Så gikk kameraet over til Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud fra høstens sesong av «Farmen». Et bilde ble båret ut som bakgrunn, og så fridde Tonje til Lene blant publikum i Grieghallen.

En rørt Sleperud takket ja til frieriet - og ble hyllet av salen.

Saken oppdateres.

Publisert: 11.05.19 kl. 21:03