DEN GANG: Lamar Odom og Khloé Kardashian i april 2012. Foto: Evan Agostini / AP

Lamar Odom i ny bok: Truet med å drepe Khloé Kardashian

Eksmannen til realitystjernen har kommet med en bok der han forteller om sex – og dop-avhengighet – og hvordan han behandlet Khloé Kardashian.

Som dokumentert i realityserien «Keeping Up With the Kardashians», møttes Khloé Kardashian (34) og basketballspilleren Lamar Odom (40) i 2009, og giftet seg etter å ha kjent hverandre i én måned. Ekteskapet gikk opp og ned, og i 2015 skapte det store overskrifter da Odom ble funnet bevisstløs på et bordell i Las Vegas.

Tirsdag lanserte Odom sin nye bok, «Darkness to Light», og ga intervju til ABC News. Der forteller han at han lenge skulte sin avhengighet av sex og dop for Khloe.

– Du vil ikke at kona di skal vite at du sniffer kokain og har sex med andre kvinner, sier han i intervjuet, ifølge Good Morning America.

I boken forteller han også om en episode der han, høy på dop, truet med å drepe sin daværende kone. Ifølge Cosmopolitan skjedde det etter at Khloé kom inn på rommet hans, hvorpå han skal ha grepet tak i henne og ropt:

– Prøver du å gjøre meg forlegen foran vennene mine? Jeg skal f ... meg drepe deg! Du aner ikke hva jeg er i stand til!

Til Good Morning America sier han dette om den episoden:

– Jeg er ganske sikker på at hun må ha vært redd på den tiden. Når jeg tenker på det nå kan jeg ikke tro at jeg behandlet den dronningen på den måten.

EKSER: Khloe og Lamar på basketballkamp i Los Angeles i februar 2011. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Odom sier også at han skylder Khloé og familien en unnskyldning.

– En stor en! Hennes venner og familien må jo ha blitt flaue.

På tidspunktet dette skjedde, ble han angivelig sparket ut av huset.

Kardashian-familien har ikke besvart ABC News’ forespørsel om en kommentar.

Om hendelsen i 2015 der han nesten døde, sier den tidligere proffspilleren:

– Jeg tenkte bare på å ha det gøy.

Han ble funnet nærmest livløs på bordellet Love Ranch, der han skal ha hatt tolv anfall, seks slag og to tilfeller av hjertestans.

– Legene mine på Cedar-Sinai sier jeg er et vandrende mirakel, sier Odom i intervjuet.

Han hevder å ikke huske å ha tatt noen stoffer den dagen, men hadde vært på bordellet i fire dager.

I 2016 la han seg inn til avvenning, og nå hevder Odom å ha sluttet med kokain. Han sier han drikker alkohol i sosiale sammenhenger, og at han røyker marihuana mot angst.

Kardashian her i ettertid hatt et forhold til basketballspiller Tristan Thompson, og har datteren True med ham. De gjorde det angivelig slutt i februar etter en utroskapsskandale.

Publisert: 29.05.19 kl. 02:07