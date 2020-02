Stakk av med seieren i «Mesternes Mester»: – Vi ble veldig sammensveiset

Fredag kveld kunne Eirik Verås Larsen løfte «Mesternes Mester» pokalen over hodet som den 11. vinneren i TV-konkurransen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er utrolig moro. Med den gjengen her og de jeg har konkurrert mot, å til slutt kunne stå der som vinner, det er fantastisk gøy, sier den tidligere OL-vinneren i kajakk om seieren rett etter at det er klart for seerne.

Han forteller at folk har kommet bort til ham og spurt hvordan det har gått uansett hvor han har vært. Men han har ikke røpet det.

– Mange har spurt meg hvordan det har gått, men jeg tror egentlig ikke at de har villet vite det. De eneste jeg har fortalt det til er kona mi, svigermor og min egen mor.

VINNEREN: Etter ti programmer, ble vinneren av årets Mesternes Mester kåret - og Eirik Verås Larsen ble feiret av sine konkurrenter på stranden i Kroatia.

Men fredag kveld kunne han virkelig slippe jubelen løs - og det i godt selskap på finalefest med alle de andre deltakerne i årets «Mesternes Mester».

les også Kjærligheten blomstrer for «Mesternes Mester»-paret

– Dette har vært veldig gøy og jeg er stolt over å ha vært med i alle ti episodene - og kjenne på følelsen av å mestre, få det til. Det har vært godt. For ikke å snakke om å være sammen med alle de andre i tre uker, dele gode historier og erfaringer.

Men det gode vennskapet som oppstod mellom deltakerne i årets «Mesternes Mester», ga også den tidligere toppidrettsmannen noen nye nye erfaringer.

les også «Mesternes Mester»-deltakernes private dramaer: «Nå dør jeg»

– Vi ble veldig sammensveiset. Jeg var med i natt-test en gang og det var da jeg slo ut Kari Mette Johansen. Det var rart, en tveegget følelsen.

PADLERE: Både Eirik og kona Mira Verås Larsen har vært kajakkpadlere på toppnivå. Dette bildet er fra 2012 hvor de begge er i full gang med oppkjøringen mot OL i London. Foto: Kristian Helgesen/VG

Eirik Verås Larsen er fra Flekkefjord, bosatt i Bærum. Eirik var i mange år en av verdens fremste kajakkpadlere, og har hele 2 OL-gull, 5 VM-gull og 7 EM-gull i medaljesamlingen. Det første OL-gullet vant han på 1000 meter K1 i Athen 2004 og det andre på samme distanse i London i 2012. I 2017 ble han ansatt som sportssjef i Norsk Padlerforbund.

les også Slått ut av «Mesternes Mester»: – Odd-Bjørn ble som en far for meg

– Mange av øvelsene var beintunge og jeg merket at jeg ikke var så godt trent som jeg var før. Planen min var å trene skikkelig ifjor sommer før jeg reiste ned til Kroatia i september. Den røk jeg kraftig på, men jeg klarte å ta meg sammen to uker før konkurransen startet. Da ble det mye melkesyretrening.

Med seertall på opptil 1,3 millioner, har Eirik Verås Larsen i hele vinter merket godt at det er stor interesse for Mesternes Mester.

les også Eirik Verås Larsen og kona venter barn

– Responsen har vært stor nesten over alt hvor jeg har vært. Både fra barn og voksne, men ikke minst fra barna. De har kommet bort til meg med en gang, spurt hvordan det var - og om jeg har vunnet. Det er en stor forskjell for meg i forhold til den gang da jeg var aktiv. Det har vært mye mer trøkk fra omgivelsene nå.. Hadde jeg hatt det slik i fem år, kunne det fort blitt slitsomt. Men jeg tipper at det dabber litt av nå som siste episode er vist og folk vet hvordan det går, sier Eirik Verås Larsen.

KRONIDIOTEN: - Jeg gikk på en smell, trodde jeg hadde vunnet og endte opp med å føle meg som nettopp kronidioten, sier Eirik Verås Larsen om den utfordrende øvelsen i første semifinale. Foto: NRK/Rubicon

Til daglig er han sportssjef i Padleforbundet.

– Jeg tror ikke at «Mesternes Mester» har vært negativt for interessen for padling. Både barn og unge ser at vi er allsidige og det tenker jeg er viktig, sier han.

les også «Mesternes Mester»-deltakernes private dramaer: «Nå dør jeg»

Eirik Verås Larsen er gift med Mira som også har vært en av Norges fremste padlere. Sammen har de to barn, en jente på to år og gutt på seks.

– Jeg håper jo selvfølgelig at barna mine begynner med padlingen etterhvert. Men akkurat nå går det mest i slalåmkurs i Lommedalen for seksåringen. Uansett kan man ikke begynne å padle før man er ti år. Barna må kunne svømme først, sier årets vinner av Mesternes Mester.

Publisert: 28.02.20 kl. 21:04

Fra andre aviser