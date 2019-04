REALITYKJENDIS: Teresa Giudice på en premiere i New York i fjor. Foto: Charles Sykes / AP

Krise for TV-frue: Ektemannen kan bli tvangssendt ut av landet

Teresa Giudice (46) og ektemannen Giuseppe «Joe» Giudice (46), kjent fra «The Real Housewives in New Jersey», kan bli atskilt mot sin vilje.

Selv om italienske Joe Giudice har bodd i USA siden han var barn, og har fire barn med sin italiensk-amerikanske kone Teresa, vil myndighetene at han skal deporteres til Italia. Det skriver People.

Den 46 år gamle finansmannen har nemlig aldri søkt om amerikansk statsborgerskap, til tross for at han giftet seg med Teresa for 20 år siden. Og det skaper nå alvorlige problemer for realityparet.

Etter at de begge ble tiltalt og dømt for økonomisk kriminalitet i 2014, måtte Teresa sone 11 måneder i fengsel. Ektemannen ble dømt til 41 måneder bak murene, og hadde sonet ferdig først i mars i år. Han har i ukene siden sittet i «varetekt» på et senter for innvandrere.

Anken avvist

Nå krever amerikanske myndigheter at italieneren fratas sin oppholdstillatelse og tvangssendes til sitt opprinnelige hjemland. Loven tillater nemlig utsending av ikke-amerikanske statsborgere dersom de har begått alvorlige kriminelle handlinger.

I RETTEN: Giuseppe «Joe» Giudice og Teresa Giudice iutenfor rettssalen i New Jersey i 2014- Foto: Julio Cortez / AP

Teresa og Joe har protestert mot at han skal deporteres, men for få dager siden ble anken forkastet, skriver People.

Kjendisparet holder nå på med å klage til en enda høyere instans, men fremtiden for ekteskapet ser angivelig dyster ut. Teresa har forklart at hun og Joe kommer til å skilles dersom han må forlate USA.

– Jeg kan ikke makte å ha et avstandsforhold. Det klarer jeg bare ikke. Jeg trenger å ha en person hos meg hver dag. Jeg vet akkurat hva som kommer til å skje. Han kommer garantert til å treffe andre kvinner. Sånt bare skjer. Det vi bety farvel for oss, skal hun ha uttalt i realityserien.

TV-paret og barna deres har vært med i «The Real Housewives in New Jersey» (TV 2 og Sumo) siden 2009, men han har av åpenbare årsaker glimret med sitt fravær etter at han ble buret inne.

