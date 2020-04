«THE GREATEST GENERATION»: Matthew, Kelz, Francesca og alle de andre (fra venstre) i «Too Hot To Handle». Foto: Ana Cristina Blumenkron / Netflix

TV-serieanmeldelse «Too Hot To Handle»: Ungdommen, vår fremtid

En «datingreality» der det er «meningen» at folk ikke skal ligge med hverandre? 2020 slutter aldri å overraske!

For mindre enn 10 minutter siden

«Too Hot To Handle»

Britisk datingreality i åtte deler

På Netflix fredag 17. april

Med: En gjeng kåtskælker/wannabe-Instagram «stjerner»

Denne våren er det 19 år siden Rodney og Anette skapte TV-«historie» ved å forene sine pjalter i den første sesongen av «Big Brother Norge».

En nasjon sto stille i stum beundring, og har i alle år siden latt seg fjetre av televisuelle konsepter med lignende innhold: Lås unge og attraktive folk inn i gylne bur, skjenk dem fra sans og samling og se hvor lang tid det tar før menneskenaturen går sin gang.

les også 120 TV-tips i coronakrisen

20 år er lang tid, og ting kan tyde på at formelen har begynt å lide under en viss materialtretthet. «Paradise Hotel»s seertall er ikke hva de en gang var (mener jeg å ha lest). Og «Love Island» ble vel aldri helt den suksessen det var meningen at programmet skulle bli.

HARRYJENTE MED GODT HUMØR: Chloe i «Too Hot To Handle». Foto: Aline Arruda / Netflix

Nye tider krever nye tanker, og Netflix leder an i innovasjonen. «Love Is Blind», et konsept hvor beilerne ikke fikk se, men bare snakke med, hverandre, gjorde en viss vei i vellinga tidligere i år.

Og her, i april 2020, kommer «Too Hot The Handle». Den «disruptive» ideen? Å stenge 10 Tinder-misbrukende seriepulere tidlig i 20-årene inne på en grell paradisøy og beordre dem til å ... ikke ligge med hverandre.

Ærlig talt. Hva blir det neste?

CHAMPAGNEPIKER: Fransesca, Nicole og Chloe i «Too Hot To Handle». Foto: Ana Cristina Blumenkron / Netflix

Hadde det ikke vært for at deltagerne får lov til å klemme og ta på hverandre, hadde serien, ved en tilfeldighet, vært ganske pandemi-vennlig.

Men det får de altså. Det de absolutt ikke får lov til, er å ligge eller kysse med hverandre, eller på andre måter begi seg inn i det som defineres som «sex» eller «klining». Det fellende sparket i magen? De får ikke lov til å onanere heller. Drep oss nå!

les også «Love Island»-kollega etter Caroline Flacks brå død: – Vi er sønderknust

Riset bak speilet er følgende: Det står om en premie på 100 000 dollar (helt hvordan denne skal vinnes eller fordeles, står ikke – etter tre fortærte episoder – helt klart for denne anmelder).

Hver gang noen bryter reglene, slankes potten. Hva er et kyss verdt i våre dager? Et ligg? «Too Hot To Handle» kan få deg til å tenke hardt på verdien av transaksjoner av både den ene og den andre typen.

ER DET ÅRSMØTET I NORSK GODTEMPLAR UNGDOMSFORBUND?: Nei, det er «gjengen» i «Too Hot To Handle». Foto: Ana Cristina Blumenkron / Netflix

Våre helter, som alle etter sigende var intetanende om den diabolske planen da de ankom avholdsåstedet, er disse:

Chloe, en britisk harryjente som er veldig opptatt av å innprente oss hvor utrolig dum hun er, enda hun later til å være seriens eneste litt morsomme og veltalende deltager.

Sharron, en amerikansk mann som «studerer feminisme og kjønn» for å plukke opp sjekketriks (og dessuten har gått til ytterligheten det er å ha et jentenavn, sånn i fall han skulle slippe opp for temaer han kan «bryte isen» med).

Det er Haley fra Florida, som har en tekst tatovert på ryggen (alle disse menneskene er tatoverte), men ikke aner hvilket språk det er snakk om.

GUTTA I STAMPEN: Bryce (som kommer sent, men ofte) og Harry i «Too Hot To Handle». Foto: Aline Arruda /Netflix

Det er David fra London, en «gentleman» som liker å skryte av at han har ligget med nesten alle kvinnene i millionbyen, men uten å gi noe eksakt tall, da dette ikke ville vært en gentlemansaktig.

Det er Harry, fra Queensland, Australia, en høyreist herre som synes å ha en mangelfullt utviklet forståelse av dyder som tålmodig-, ut- og avholdenhet.

Francesca fra British Columbia, Canada, ser ut som din typiske Instagram-modell, og har da også 310 000 følgere på plattformen.

les også TV-vertinne Caroline Flack (40) funnet død

Matthew, fra Colorado, USA, er en «dyp tenker [som] tenker på alt, veldig mye». Han har tenkt dypt og mye på dette med monogami også, og er nok kommet til at det ikke er noe fra ham. Han er en «chill dude» (også kjent som «hasjrøyker-type») hvis lange hår får de andre til å kalle ham «Jesus». Hvilket de gjør, absolutt hele tiden.

Rhonda fra Georgia, USA, mener hun selv er en «10/10». Nicole, fra Cork i Irland, virker til å være den mest normale av deltagerne. Kelz, fra London, har en løve tatovert på armen fordi han er «jungelens konge». «Løvenes konge» er dessuten favorittfilmen hans.

«CONEHEADS»: Deltagerne i «Too Hot To Handle» må forholde seg til ordrene de får av en Alexa/Siri-aktig «kunstig intelligens»: Lana. Hun er den eneste intelligensen de velger å forholde seg til. Foto: Ana Cristina Blumenkron / Netflix

Herlig gjeng! Herlig gjeng som alle ser ut nøyaktig slik datingreality-deltagere og/eller Instagram-klisjeer skal: Sixpack, «duckface»-lepper og silikonbryster.

Herlig gjeng, som alle spiller sin rolle, en rolle som er skrevet til dem av manusforfattere, og som stadig får høre hvor innmari tjukke i hue de er av den «vittige» fortellerstemmen som loser oss gjennom programmet.

les også «Funky»-eks sjekker inn på «Love Island»

Vi tar poenget: Dette er ikke «generasjon prestasjon» akkurat. Om ikke det er prestasjonene i halmen som teller.

Den helt grunnleggende bevisstheten om at dette er et forfattet, manusbasert program – mer så enn enkelte fiksjonsserier – er en smule forstyrrende.

TID FOR ØMHET: Fransesca og Harry. Noen kalte det «århundrets romanse». Foto: Ana Cristina Blumenkron / Netflix

Kontinuiteten i dramaet kontra intervjusekvensene-om-dramaet, er helt «off». Plottpoengene, om man kan kalle dem det, føles falske som hønsetenner. Det vil overraske absolutt ingen, deltagerne inkludert, at nye karakterer begynner å bli introdusert i bunnen av episode tre: Hei til Bryce, som bor på en båt og truer med å spille piano.

les også «Ex on the Beach»-profil kjæreste med svensk Paradise-programleder

Dette er vel i og for seg logiske brister enhver datingreality-seer vil ha lært seg å leve med for lenge siden. Verre er dert kanskje å akseptere premisset: At disse overfladiske menneskene liksom skal finne den «dypere meningen med kjærligheten». Eller, for den saks skyld, en dypere mening med noe som helst.

Undertegnede, som fikk betalt for å se på, kastet inn håndkleet etter tre begivenhetsløse, pinefullt utroverdige episoder. Greit nok at vi er mange som har mye tid til overs om dagen. Men kan jeg få lov til å vaske leiligheten én gang til nå?

Publisert: 17.04.20 kl. 09:43

Les også

Fra andre aviser