TV-KJENDIS: Chuy Bravo, her på en premiere i Los Angeles i 2016. Foto: RE/Westcom/starmaxinc.com / Starmax

Komiker Chuy Bravo er død

Meksikansk-amerikanske Chuy Bravo ble 63 år.

Komikeren og skuespilleren er best kjent som såkalt «side-kick» til Chelsea Handler (44) i hennes talkshow «Chelsea Lately» på kanalen E! fra 2007–2014.

Nyheten om dødsfallet kommer kun en drøy uke etter at Handler gikk ut på Instagram og gratulerte sin gode kollega med dagen.

Handler tok imot beskjeden om vennens bortgang med stor sorg. I en lang minnepost på Instagram skriver hun til sine nærmere fire millioner følgere at hun aldri vil glemme ham.

«Jeg elsket denne nuggeten på så mange måter, og jeg var glad for at så mange andre også elsket ham – og elsker ham – på akkurat samme måte. Chuy Bravo ga oss så mye latter», skriver hun.

Dødsårsaken er ikke kjent, men ifølge «Entertainment Tonight» døde 63-åringen brått i Mexico City lørdag. Han skal angivelig ha blitt fraktet til sykehus med store magsmerter.

Bravo er også kjent fra filmer som «The Honeymooners» fra 2005 og «Pirates of the Caribbean: At World's End» fra 2007.

Den kortvokste tjernen forklarte til Latina Magazine i 2012 at han hadde levd et tøft liv med både alkoholisme og kreftsykdom.

– Jeg har vært gjennom masse opp gjennom årene, men har overvunnet kampene. Nå lever jeg endelig livet mitt, uttalte han den gangen.

Publisert: 16.12.19 kl. 10:03

