POPULÆRE FREDAGS-GJESTER: Programleder Dag Erik Pedersen og denne gjengen fra «Mesternes mester» ble fredag sett av over en million seere. Fra venstre:: Ingvill Måkestad Bovim (38), Kjersti Buaas (37). Madeleine Enersen Hellerød (24), Odd-Bjørn Hjelmeset (48), Kari Mette Johansen (40), Eirik Verås Larsen (43), Magnus Moan (36), Vidar Riseth (47), Emil Hegle Svendsen (34), Margaret Knutson Aase (31). Foto: Stipe Surac, Rubicon/NRK Foto: Stipe Surac Rubicon/NRK

«Mesternes mester»: Tilbake i millionform

Fredag var «Mesternes mester» tilbake i god gammel form og endte opp med over en million seere da Madeleine Enersen Hellerød måtte forlate konkurransen.

1. nyttårsdag var det 975.000 som så sesongens første program av «Mesternes mester». Fredag var det 1.037.000 som benket seg foran TV-skjermen for å se sesongens andre program.

– «Mesternes mester» har samlet publikum i mange år, og denne sesongen ser ikke ut til å slutte med det. De eneste som får høyere seertall denne uken er noen av dagens aktive idrettshelter, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

For det var bare «Tour de Ski» og 9 km fri teknikk fellesstart, både for kvinner og menn som klarte å danke ut «avdankede» idrettsstjerner med henholdsvis 1.059.000 seere – og 1.050.000 seere.

– Et program som «Mesternes mester» er med på å gi NRK en god start på året, sier TV-sjef Marianne Massaiu i MediaCom til VG.

Seertallene for de to første programmene av «Mesternes mester» i fjor, lå på henholdsvis 1.058.000 og 1.065.000. Serien har vært nominert til Gullruten for beste konkurransereality fem ganger og vunnet to ganger (2014 og 2016).

– Jeg er kjempefornøyd. Vi skal ikke glemme at en million seere henger mye høyere i dag enn for noen år siden. Det er bare å takke, bukke og klype seg i armen over slike seertall, sier en opprømt programleder for «Mesternes mester» Dag Erik Pedersen til VG.

Selv tror han mye av hemmeligheten bak suksessen ligger i at de som står bak «Mesternes mester» har klart å fornye programserien.

– Det har vært en reise for oss også, hvor vi tester ut nye øvelser samtidig som vi beholder noen av klassikerne, sier Pedersen.

Årets «Mesternes mester» ble spilt inn i Kroatia i fjor høst. Det var ti deltagere som reiste ned, nå er det ni igjen etter at danseren, disko- og freestyledronningen fra Lørenskog, Madeleine Enersen Hellerød (24) måtte forlate konkurransen på fredag.

– Jeg har høye forventninger til meg selv, men samtidig var det en seier bare å være med. Dette var drømmen som ble virkelighet, sa Madeleine til VG.

De som fortsatt er med i kampen om å bli «Mesternes mester» 2020 er Ingvill Måkestad Bovim (38), Kjersti Buaas (37), Odd-Bjørn Hjelmeset (47), Kari Mette Johansen (40), Eirik Verås Larsen (43), Magnus Moan (35), Vidar Riseth (47), Emil Hegle Svendsen (34) og Margaret Knutsson Aase (31),

Publisert: 06.01.20 kl. 14:57

