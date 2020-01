Utbroderer kjærlighetslivet på TV: – En form for tabu

Gro Hammerseng (39) og Anja Hammerseng-Edin (36) forteller hvorfor de sa ja til utbrodere ekteskapets opp- og nedturer i «Casa Numme».

I det nye programmet til Thomas Numme og kona Annette Walther Numme, blir norske kjendispar invitert til «snakke ut»-helg foran TV-kamera i Numme–familiens villa i Spania – Casa Numme.

Blant gjestene er Gro Hammerseng og kona Anja Hammerseng-Edin. VG møter paret på premierefest i Oslo torsdag kveld.

Gro og Anja er ikke et par som hyppig frekventerer røde løpere og reality-show. Men dette lot de seg ganske lett overtale til.

– Med Thomas og Annette føltes det veldig trygt, så det var grunnen til at vi takket ja, forteller Anja.

– Nettopp det at Thomas og Annette ville snakke om de ekte tingene, var det som inspirerte oss til å tørre å si ja, forklarer Gro.

FEST: Anja og Gro Hammerseng-Edin på premirefest torsdag. Foto: Trond Solberg, VG

I tillegg var Gro og Anja veldig nysgjerrige på å høre Annettes og Thomas’ egne historier om hvorfor de har valgt å stå gjennom stormer og nedturer sammen.

– Vi har jo forhåpninger om å være sammen for alltid. Da er det kanskje lurt å snakke med noen som har mer erfaring og vært sammen lenge – om hvordan de har jobbet seg gjennom vanskelige ting, sier Gro.

Hun innrømmer imidlertid at settingen rundt pressetreffet kanskje ikke er det de er mest komfortable med.

– Det vi er med på her, er kanskje noe av det vi synes er litt vanskelig, men som vi har valgt å gjøre fordi vi har lyst til å feire programmet med Annette og Thomas. Det har vært fint å være med, forklarer 39-åringen.

Det betyr ikke at paret utbroderer hva som helst for TV-seerne. De forteller at det finnes mange grenser for hva man åpner opp om.

– Kanskje en av de tingene som oppleves som mest vanskelig, er å finne balansen når det er andre involvert. Når man har barn, kanskje, så må man tenke seg om. Men de tingene vi har snakket om, er kjærlighet, ganske positive ting og positive følelser, sier Gro – og legger til:

– Jeg tro ikke det kan skade å snakke om hvorfor man er glad i hverandre eller være ærlig om at for alle par er det sånn at noe er lett, og noe må man jobbe litt mer for.

NYTT PROGRAM: Thomas og Annette Numme feiret seg selv i Oslo torsdag. Foto: Trond Solberg, VG

De to håndballstjernene giftet seg i 2013 og har to barn sammen. På spørsmål om hva som er deres styrke som par, svarer Gro:

– Det er et stort spørsmål. Kanskje det at vi har veldig stor kjærlighet for hverandre? At vi har valgt hverandre og har det veldig godt sammen.

Tilbakeblikk: – Jeg ble kastet ut av skapet

Paret er opptatt avå vise at de setter pris på hverandre i hverdagen.

– Vi er veldig gode på å fortelle hvorfor vi verdsetter hverandre, og hva som har vært bra med dagen i dag. Vi har vært gode til å velge og lete etter de positive tingene, mener Anja.

– Hva setter forholdet på prøve?

– Det kan være en million ting. Men kanskje det at vi er i en småbarnsmamma-fase, med små barn som sover lite om natten, og at det dermed blir liten tid til å se hverandre.

Om tabu-tema

Begge to viser sårbarhet når de på TV snakker om livet sammen, og om den reisen de har hatt til nå.

- Det er kanskje noe av det som er poenget. Å tørre å snakke om det som er vanskelig. Men det krever også mye å snakke om at man har det bra, mener Gro.

– Det er en eller annen form for tabu å si at man fortsatt har det bra etter ti år. For enkelte er det nesten litt provoserende – at det går an. For det gjør jo det, legger hun til.

Anja beskriver i TV-serien hvordan hun hele tiden streber etter å bli et bedre menneske, og hvordan hun mener nettopp det er konas fortjeneste.

– Uten Gro tror jeg at jeg hadde gått glipp av den store kjærligheten, den som jeg hadde hørt fantes, men som jeg egentlig ikke hadde erfart – før nå.

Sjekkeblikket

I «Casa Numme» snakker Gro om hvordan Anja prøvde å sjekke henne opp første gang de møttes – med å gi det såkalte «heisblikket», altså måle hele henne fra topp til tå, flere ganger.

Når VG spør Anja om hun kan demonstrere det berømte blikket på premierefesten, svarer hun leende mot Gro:

–Ja, vis hvordan jeg tok det.

Gro står over, men svarer spøkefullt:

– Det er bare å følge med i lokalet, det, for det er mange flotte daamer her, og det er sikkert noen som får deet blikket i løpet av kvelden.

MED: Stian og Jamina Blipp er gjester i programmet, her på premierefesten. Foto: Trond Solberg, VG

«Casa Numme», som har premiere søndag, er Thomas’ comeback etter «Senkveld-exiten i 2018. Nå er det kona som er programledermakker. De to deler raust av eget liv når de nå graver i andres forhold til TV-seernes forlystelse.

Da karrieren til Thomas var på sitt mest intense, skrantet samlivet med Annette såpass at de måtte gjøre opp status for å finne veien videre. Paret snakket nylig ut i et langt intervju med VG Helg om medaljens bakside:

– Det har ikke bare vært rosenrødt mellom oss. Så ærlige må vi være. Det første året det tok av med Harald og meg, var ikke bare bra, forklarte Thomas da VG besøkte paret hjemme i «Casa Numme» i Spania.

GJESTER: Bjarne Brøndbo og kona Lise er med i serien, her på premierefesten. Foto: Trond Solberg, VG

