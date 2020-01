Derfor hastet det for Stian Blipp å gifte seg med Jamina

I den nye programserien «Casa Numme» røper Stian Blipp (29) og Jamina Blipp (31) at det ikke bare var intens forelskelse som gjorde at de ville gifte seg så raskt.

Jaminas mor har nemlig vært alvorlig syk i veldig mange år. Før Stian fridde til kjæresten i 2017, så det veldig mørkt ut.

«Senkveld»-programlederen valgte å ringe svigermoren og spørre om det var greit at han giftet seg med Jamina før han fridde. Når han innvier programlederne Thomas (49) og Annette Numme (48) i det såre bakteppet i premieren søndag kveld, kommer tårene frem hos både herr og fru Blipp.

Stian blir også blank i øynene når han snakker med VG på premierefesten til «Casa Numme» i Oslo torsdag kveld. Han forteller at han ble veldig glad for svigermorens velsignelse, men at de samtidig var veldig triste – både han og Jaminas mamma.

– Jeg tror hun tenkte at det ikke var sikkert at hun fikk være med å oppleve det, sier Stian.

ÅPENHJERTIGE: Stian og Jamina på premierefest i Oslo torsdag. Foto: Trond Solberg, VG

Med et sterkt håp om at Jaminas mor skulle få være med på datterens bryllup, valgte paret å gifte seg så raskt som mulig.

– Vi ville ikke ta noen risker på at dette skulle bli noe som ikke alle får med seg, sier Stian.

Bryllupet sto 20. mai i 2018 – syv måneder etter frieriet. Og mamma Trude Iversen var blant gjestene. I dag går det nemlig fint med Jaminas mor.

– Mamma fulgte meg opp, forteller Jamina.

– Og da gråt jeg mer enn jeg noensinne har grått i hele mitt liv. Jeg blir rørt når jeg tenker på det nå, sier en sterkt beveget Stian til VG.

BRYLLUPSKYSS: Stian Blipp og Jamina Iversen utenfor Domkirkeodden på Hamar i 2018. Foto: John André Hanøy

For Jamina har det vært viktig å ha ektemannen å lene seg på gjennom morens sykdom.

– Stian har vært en klippe fra dag én. Jeg er ikke alltid så flink til å snakke om følelser, men jeg har en som tvinger meg litt til å være lei meg. Og det hjelper veldig, svarer Jamina.

– Hvordan trøster man i en sånn situasjon, Stian?

– Man må bare drite i å si at «dette går bra, ikke vær lei deg». Det beste man kan gjøre, er å være to centimeter unna hele tiden. Være tilgjengelig og til stede. Man må kunne si til den det gjelder – enten det er en ektefelle eller en venn – at «det er lov til å være svak rundt meg. Det er meg du skal tørre å være på ditt aller dårligste med», svarer han.

VG har vært i kontakt med Jaminas mor, Trude Iversen, som er innforstått med omtalen.

– Kilo av skuldrene

Både Stian og Jamina syntes det var naturlig snakke om dette på TV.

– Sårbarhet er alltid vondt rett før du skal vise det, men når vi først slapp Thomas og Annette – og nå hele Norge – inn den døren, så er det noe befriende med det også. Dette er noe som vi kun har hatt hjemme hos oss, og nå får vi endelig snakket høyt om det. Man får noen kilo av skuldrene. Det er en slags renselse, sier Stian til VG.

Samtidig var det sårt å rippe opp i den vanskelige tiden, med så stor uvisshet.

– Det var jo vondt. Men en gang man snakker om det, så blir det jo veldig virkelig igjen. Jeg gruer meg litt til å se det egentlig, sier Jamina.

– Jeg får en klump i magen med en gang jeg snakker om det. Men det endte jo fint, sier hun.

Viser frem datteren

Seks måneder etter bryllupet kom datteren Noelle til verden. Jamina har tidligere snakket om hvor dramatisk fødselen ble. Ettåringen var er med på reisen til Numme-parets feriehus i Spania, der innspillingen fant sted i fjor. Den lille jenta får mye plass i episoden. Stian og Jamina forklarer at de har et veldig bevisst forhold til hvorfor de viser frem datteren.

– Ikke bare rundt TV-serien, men vi har gjort oss mange tanker rundt om hun skal ta noen plass i vårt offentlig liv: for oss kokte det ned til at det ville bli veldig, veldig rart for oss ikke å inkludere henne. i og med at vi deler så mye fra før. Det hadde vært unaturlig, mener Stian.

Jamina skyter inn:

– Vi snakket mye om dette både da jeg var gravid og rett etterpå. Det føles veldig naturlig å ha gjort det vi har gjort hittil. Men plutselig så kan vi ombestemme oss.

FORLOVELSEN: Stian og Jamina delte dette bildet med omverdenen etter frieriet. Foto: PRIVAT

Blipp, også kjent fra blant annet «Idol», «Norske Talenter», «Torsdag kveld fra Nydalen» og «Gullruten», dukket for øvrig opp som skuespiller på Netflix i juledramaserien «Hjem til jul» i desember.

Blant de andre parene som bretter ut romantikk og privatliv i «Casa Numme», er Gro (39) og Anja Hammerseng-Edin (36). Derfor sa de ja til å stille opp.

Thomas og Annette Numme byr selv på store doser innblikk i eget privatliv, både oppturer og nedturer. De forventer det samme av gjestene.

– Vi ringte og spurte pent, og var åpne og ærlige om at dette er et program som handler om hverdagene, om hvordan ting fungerer og ikke fungerer, forteller Numme til VG.

Publisert: 12.01.20 kl. 08:45

