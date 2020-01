TRIO: Linn Skåber, Cecilie Steinmann Neess og Erik Solbakken skal tilbringe mye tid i hverandres selskap denne våren. Foto: Mattis Sandblad/ VG

Erik Solbakken leder nytt program om løgn: Løy da han sjekket opp kona

Linn Skåber (49) og Cecilie Steinmann Neess (32) er lagledere når Erik Solbakken (35) skal ferske politikere og kjendiser i løgn. Selv innrømmer han at ekteskapet er basert på en liten løgn.

Nå nettopp

Det er i et nytt program på TV 2 at Skåber og Neess med gjester skal konkurrere om å både levere god løgn og å ta andre i løgnhistorier. Men i «Lystløgner» må noe også være sannhet. Som programleder slipper Solbakken unna utlevering, men han «tar en for laget» i intervjuet med VG. Han har tenkt gjennom hva som er den aller viktigste løgnen han har lirt av seg i sitt liv.

Fakta «Lystløgner» * Nytt panelprogram på TV 2 der det konkurreres i å være best på å skille mellom løgn og sannhet gjennom flere øvelser. * Premiere 8. mars * Erik Solbakken er programleder og Linn Skåber og Cecilie «Cess» Steinmann Neess er lagledere. * Blant de 48 gjestene er Sophie Elise Isachsen, Jonas Gahr Støre, Trine Skei Grande, Kevin Vågenes, John Arne Riise, Lilli Bendriss, Silje Nordnes og Erik Thorstvedt.

– Det var da jeg sjekket opp det som ble kona mi. For hun var to år eldre, og på det tidspunktet var jeg 19 eller 20 og hun 22–23. Og det er veldig sårbart. Så da løy jeg strategisk og sa at ekskjæresten min, som var en ungfole, var to år eldre enn henne igjen, så hun skulle tenke at jeg var en type som tiltrekker seg litt eldre damer, innrømmer Solbakken og legger til:

GIFT: Erik og Ellen Solbakken på Gullruten i Bergen i mai 2014. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Den løgnen der var viktig. Det var grunnlaget! Så kunne jeg etter andre barnet fortelle at det bare var tull. Jeg fikk høre i etterkant at den løgnen fungerte. Jeg anbefaler unge menn å bruke den strategien!

– Kjæresten min tror jeg veier 62 kilo, sier Skåber og ler relativt rått.

– Alt jeg setter pris på er basert på løgn

Hun har sansen for en god løgn.

– Jeg tenker at alt jeg setter pris på er basert på løgn. For tenk hvor mye Ibsen løy! Alle historier jeg elsker å høre på har ikke nødvendigvis skjedd. En god løgn blir som regel en veldig god historie – eller et dramatisk verk eller en bra vits, sier hun.

– Som skuespiller og komiker er vel noe av jobben å være god på å lyve eller å forestille seg?

– Det er helt riktig. Det å forestille seg en verden er egentlig det samme som løgn, men det er den fine versjonen av det, sier Linn.

– Tenk hver gang en komiker på standupscenen har sagt «På vei hit i dag i taxi skjedde det noe gøy ...», sier Erik.

– Det har ikke skjedd!

KLARE: Skåber, Steinmann Neess og Solbakken skal i gang med innspilling i disse dager. Foto: Mattis Sandblad/ VG

– Og når vi sier «Dette er faktisk en sann historie». Da er det SÅ ljug, da. Ellers så er det sant, men vi har «pimpet opp» sannheten for å glede andre. Det er jo det man ofte gjør – legger til det lille ekstra, utdyper Cess.

– Nå har vi jo vi ikke blitt «eksperter», men gjennomsnittsmennesket lyver tre ganger i løpet av en ti minutters samtale. Det kan være små og store ting, også underbevisst, sier Solbakken.

– Hvor har du den statistikken fra?

– Den kommer fra meg. Jeg leste det på internett og i en PowerPoint, påstår han.

– Kaldt samfunn uten gode løgnere

– Cess blir også tatt i daglige løgner, for hun er veldig høflig. Jeg setter veldig pris på det. Men ofte er hun så høflig at om hun blir invitert et sted, sier hun: «Det er det jeg har mest lyst til, men jeg kan ikke». Og så glemmer hun det og poster masse på Instagram om at hun har det veldig gøy et annet sted, forteller Skåber.

– Det trengs noen gode løgnere, sånn er det bare. Ellers hadde det blitt et kaldt samfunn. Der vi lyver mest er når vi skal redde en situasjon eller skryte av andre. Det kan være din egen samboer, kone eller mann. Men kan også være sjefen som du sier noe til du overhodet ikke mener, forklarer Solbakken.

– Noen sa at empatiske mennesker lyver ganske mye fordi du vil redde situasjoner eller gjøre det til en mer behagelig situasjon for den andre. Det har noe med empati å gjøre også, at du ikke er rett på, påpeker Linn.

I det nye programmet har de også jobbet med å få gode, sanne historier ut av deltagerne.

GODT KJENT: Neess og Skåber har turnert flere ganger sammen med Hege Schøyen med ulike humorshow. Her er de i «Tre elefanter i rommet» i februar 2018. Foto: John Andresen, Latter

– Vi kommer til å bli kjent med gjestene på en ganske annen måte. De har jo lyst til å komme med den artigste historien om livet sitt, sier Erik og legger til:

– At politikere har sagt ja, er jeg veldig, veldig glad for. Det er den yrkesgruppen man har lyst til å dytte inn først i et sånt program. Jeg er litt usikker på om de kommer til å angre eller ikke. Når Gahr Støre og Skei Grande skal inn, må de sitte der en time.

Tøft TV-marked

Alle tre er klar over at det er vanskelig å etablere nye TV-konsepter i Norge.

– Man vil ha masse nye ting, men når det kommer, sier man at man savner det gamle. Men vi må prøve å legge det litt fra oss. Funker det og vi får lov til å fortsette, er det bare et ekstra drops i «påsan», sier Cess.

– Jeg er veldig stolt over å bo i et land hvor ikke alle sluker alt som god fisk. Jeg synes det er et mer spennende sted å jobbe. Vi prøver å lage god underholdning, så får vi se om det funker, sier Linn.

– Vi takket ja på veldig utrygt grunnlag. Men det er veldig gøy å ha med Cess og Linn. Og om vi ikke klarer det i det hele tatt – så har jeg også med meg Cess og Linn, sier Erik med et smil.

Liv og død

Gjengen er ikke helt enige om hvor grensen går for hva man kan lyve om, men er inne på at liv og død kan være en av dem.

– Jeg løy da jeg skulle ha redningsvest og sa jeg veide 45 kilo. Jeg fikk en så liten trang vest at jeg tenkte «Faller jeg ut av raften nå, så er det god natt», forteller Cess.

– Jeg må avsløre at jeg har jobbet to år med skiutleie i Hemsedal, og det vi lærte raskt at du aldri kan stole på hva folk sier. Og i tillegg hadde vi mye dansker, og det var vanskelig å høre hvilke tall de sa. Du må kjøre rask bodyscan. Så vi begynte med skistøvlene og fulgte hele kroppen, røper Erik.

– Ellers synes jeg ofte man tryller verden vakrere: At man går inn og justerer litt på den harde virkeligheten for å få den mykere, konkluderer Linn.

Publisert: 12.01.20 kl. 18:00

Mer om

Flere artikler