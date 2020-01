KLAR FOR ÅPENHET: Ricki Lake, her på et arrangement i Los Angeles i juni 2019. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Ricki Lake viser fram hårtapet: Har lidd i stillhet

Skuespiller og talkshowvert Ricki Lake (51) delte første nyttårsdag en hemmelighet hun har båret på i nær tredve år.

Onsdag kveld la Lake ut tre bilder på sin Instagram-profil der hun kun har en centimeter med hår på hodet.

«Firgjort og fri. Meg.» skriver hun.

Hun understreker at hun ikke er syk, ikke har midtlivskrise eller et mentalt sammenbrudd.

«Men jeg har lidd. Lidd for det meste i stillhet i perioder i nesten 30 år.»

Lake skriver at hun nå er klar for å dele hemmeligheten sin: At hun har slitt med hårtap i størsteparten av sitt voksne liv.

«Det har vært slitsomt, flaut, smertefullt, skummelt, deprimende, ensomt, alt. Noen få ganger har jeg nesten følt meg suicidal på grunn av det. Nesten ingen i livet mitt visste nivået av smerte og traume jeg opplevde.»

51-åringen skriver videre at målet hennes med å dele opplevelsen er å hjelpe andre og samtidig fri seg fra «dette stille helvetet jeg har levd i». Hun tror grunnen til hårtapet er sammensatt, at det kan ha noe å gjøre med jojo-slanking, hormonprevensjon, store vektendringer, graviditetene, gener og stress. Hun forteller også at hun i flere roller, spesielt i rollen som Tracy Turnblad i filmen «Hairspray» i 1988, måtte bearbeide håret mye.

Hun spøker også med at hun har gått fra «Hårspray» til «Hårløs».

På Facebook skriver hun at avgjørelsen kom etter en ny ekstremdiett der hun gikk ned ni kilo på seks uker og håret begynte å falle av igjen.

«Denne gangen sier jeg «Det er nok». Jeg må bli fri (...) Jeg er så ferdig med å gjemme meg».

Lake mistet eksmannen Christian Evans i 2017, og har vært åpen om at han tok sitt liv. I februar i år fortalte hun pressen at livet var begynt å ta en mer positiv vending og at hun hadde fått seg ny kjæreste.

Hun er avbildet flere ganger sammen med prinsesse Märthas kjæreste Durek Verrett på sosiale medier.

