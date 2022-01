TVEKAMP: Tomine Harket og Kjersti Grini klemmer etter sleggekampen i søndagens episode.

Ute av «Farmen»: − Følte meg veldig manipulert

Tomine Harket (28) ble rundspilt på gården, men skjønte det først fullt og helt etterpå.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Utslitt og gråtende forlot Tomine Harket gården etter å ha tapt i slegge mot Kjersti Grini (50).

– Det var vanskelig ikke å få snakke med noen av de andre etterpå. Jeg tenkte: Herregud, har jeg vært så dum? Har de klart å lure meg? forklarer Tomine til VG.

Tomine kom inn som utfordrer og kjente på utenforskapet fra første stund – selv om hennes gode venninne Sophie Elise Isachsen (27) var på gården. At Tomine ble førstekjempe, var ingen bombe for noen.

Det er tydelig for TV-seerne også at mange av de andre i gruppa la press på Tomine om å velge Kjersti til andrekjempe. Men mens Tomine selv følte at hun hadde en liten sjanse til å slå Kjersti, var de andres plan å få Tomine ut.

Kjersti sier også på TV at hun mener Sophie Elise regisserte alt for å få Tomine ut. På den måten ville Tomines «allierte» nemlig sikre seg en storbonde til sin fordel uken etter.

SLEGGE: Tomine Harket kom uforberedt på gården og var sjanseløs i tvekampen.

– Angrer du på at du valgte Kjersti til motstander?

– Nei, det sier bare mye om meg som person. Jeg valgte det som gruppa ville. Det kan jeg innrømme. Jeg ville ikke ta noen av dem som sto meg nærmest. Det var ikke riktig for meg å ta en venninne.

Sophie Elise sier på TV, uten at Tomine hører det, at det er best om Tomine reiser. Tomine klandrer ikke venninnen.

– Sophie spilte også et spill, men jeg gidder ikke å ha vonde følelser. Der og da tenkte hun kanskje at det var best at jeg røk. Vi er gode venner personlig, så det driter jeg litt i.

Ifølge Tomine var ikke «Sophie Elise «den verste»:

– Sophie sa at jeg måtte tenke over hvem jeg ville ta. Men Niklas var ganske på at jeg skulle velge Kjersti. Jeg følte meg veldig manipulert. Det gjorde ikke saken bedre å snakke med Kjersti etter valget. Det føltes som alle var imot meg, sier Tomine.

Tomine sier at hun selv var ærlig hele veien og tok valg fra hjertet.

– Jeg synes det hadde vært kjipt om jeg sto på TV og sa én ting og gjorde noe annet.

VENNINNER: Sophie Elise Isachsen klemmer Tomine Harket før hun reiser.

Sophie Elise sier til VG at hun la alle kortene på bordet for Tomine helt fra starten.

– Jeg, som de fleste som er med på reality, spiller jo litt. Men det var jeg åpen med Tomine om. Personlig synes jeg ikke det er merkelig at jeg ikke ønsket å bli valgt selv, og at jeg heller ikke ønsket at noen jeg var nærmest, skulle bli valgt.

For Sophie Elise var det en stor fordel å få vite hvem som skulle bli storbonde uken etter, og det ville hun få dersom Tomine røk.

– Dette var bedre enn alternativet, dersom Kjersti røk. Men som venninne hadde jeg elsket å ha Tomine der, sier hun.

POPARTIST: Toine Harket, her like før hun ankom gården som utfordrer.

Tomine synes det er rart å se hvordan Niklas Baarli (32) var med henne der inne kontra hva han sier i kamera når hun ikke hører. Blant annet reagerte hun på det han sa om tårene hennes.

– Tomine Harket griner ... Det har vel ikke gått over 12 timer en gang. Og der sitter hun og sipper! Det går jo ikke an. (...) Her får du null støtte av meg. Nå må du ta deg sammen, sier Niklas til TV-kamera.

– Jeg ønsker ikke å kaste noen under bussen, men jeg syntes det var spesielt å se at han ikke hadde forståelse. Men han ville vel fremstå gøyal, sier Tomine.

– Grunnen til at jeg gråt, var mange personlige ting og andre ting jeg observerte. Og Niklas var annerledes der inne enn han er til vanlig.

Niklas har ikke besvart VGs henvendelser om saken.

RAPPKJEFTA: Niklas Baarli.

Tomine trente på saging, øks og tautrekking med noen av de andre før kampen.

– Slegge var det eneste jeg ikke hadde øvd på. Så valgte hun selvsagt det. Men jeg prøvde for harde livet, for jeg skulle ikke tape uten å ha gitt alt. Etterpå fikk jeg en betennelse i armen som varte jævlig lenge. Alle ser jo at teknikken min suger.

Tomine sier til de andre da hun ankommer «Torpet» at hun føler seg «helt manipulert».

– Jeg var i et slags sjokk, egentlig. Reaksjonene mine på «Torpet» viser også det. Alt føltes veldig dramatisk da jeg sto i det.

– Hva har du lært?

– At jeg setter andre foran meg selv, og at jeg ikke klarer å lyve eller å være generelt uærlig. Jeg kan spille, men på en ærlig måte. Det er helt fint.