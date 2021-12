VIKING: Herman Flesvig i rollen som Sturla i «Beforeigners».

Herman Flesvig i ny TV-rolle

Sånn har TV-seerne aldri sett Herman Flesvig (29) før.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Flesvig, best kjent fra «Førstegangstjenesten», spiller den norrøne værmannen Sturla i sesong to av HBO Max-serien «Beforeigners», som har premiere søndag.

Komikeren har figurert i en rekke skikkelser og gitt mange ansikter til utallige roller i egne prosjekter. Men viking har han aldri vært før.

NY LOOK: Herman Flesvig spiller værmann.

I sesong to av «Beforeigners» dreier handlingen seg rundt et brutalt drap i Oslo, og det trekkes linjer til Jack the Ripper, som herjet i England på 1800-tallet.

Kan Jack the Ripper, som aldri ble tatt den gangen, ha dukket opp i nåtiden? I den norskproduserte sci-fi-krimserien har nemlig mennesker fra fortiden for vane å melde sin ankomst.

Politietterforskerne Lars Haaland (spilt av Nicolai Cleve Broch) og Alfhildr Enginsdottir (finske Krista Kosonen) får nok å bryne seg på.

Lars får ekstra bekymringer når datteren Ingrid (spilt av Ylva Bjørkaas Thedin) har en «one night stand» med værmannen Sturla.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Flesvig.

DÅRLIG TONE: Sturla (Flesvig) i avhør hos Lars (Nicolai Cleve Broch).

Tobias Santelmann dukket så vidt opp mot slutten av første sesong, i rollen som«Norges evige konge», Olav Haraldsson. Santelmann får enda større rolle nå.

Andre internasjonale skuespillere som dukker opp, er Paul Kaye («Game of Thrones»), Ann Akin («I May Destroy You»), Jade Anouka («His Dark

Materials»), Billy Postlethwaite («Chernobyl»), Philip Rosch («The King») og Hedda Stiernstedt («Vår tid er nå»).