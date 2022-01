HOVEDROLLE: Zendaya i rollen som Rue i sesong to av «Euphoria» som kommer mandag.

Advarer seerne – «Euphoria» kan trigge

«Euphoria»- og «Spider-Man»-stjernen Zendaya advarer fansen om sesong to av serien der hun spiller rusavhengige Rue.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Skuespiller Zendaya Maree Stoermer Coleman (25) delte søndag en oppfordring til seerene om å tenke gjennom om de vil se den nye sesongen.

I «Euphoria» spiller hun videregåendeeleven Rue som sliter med rusavhengighet. Serien har fått mye omtale for å vise både sex, vold og rusbruk eksplisitt.

VANSKELIG: Sydney Sweeney som Cassie Howard i sesong 2.

«En påminnelse før i kveld ...» innleder Zendaya på Instagram. I USA var det sesongpremiere søndag kveld. I Norge kommer den mandag.

«Jeg vet jeg har sagt dette før, men jeg vil gjerne gjenta til alle at «Euphoria» er for et modent publikum. Denne sesongen, kanskje enda mer enn den forrige, er dypt følelsesbetont og tar for seg temaer som kan trigge og være vanskelige å se på.»

Skuespilleren legger til: «Vær så snill, bare se på om du er komfortabel med det. Ta vare på dere selv og vit at uansett er dere fremdeles elsket, og jeg kan kjenne støtten deres. All min kjærlighet, Daya.»

Også før seriepremieren i 2019 delte Zendaya en lignende advarsel om de voksne temaene i serien som retter seg mot ungdom. Sesong to har vært forsinket på grunn av pandemien, og det har kommet to spesialer i mellomtiden.

NYE VENNSKAP: Zendaya som Rue og Dominic Fike som Elliot i sesong to.

CNN skriver at serien denne sesongen «igjen tøyer grenser med sin siste dystre injeksjon av tenåringsangst».

Etter lang tid med romanserykter om Zendaya og «Spider-Man»-motspiller Tom Holland, fortsetter spekulasjonene etter at de angivelig ble sett kyssende i en bil.