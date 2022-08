STJERNE: Millie Bobby Brown på et event i New York onsdag.

Millie Bobby Brown (18) fikk beskjed om at hun ikke ville klare seg – så fikk hun rollen

Millie Bobby Brown fikk beskjed om at hun var for «moden» og at hun ikke ville klare seg i bransjen. Få måneder senere fikk hun en av hovedrollene i Netflix-suksessen «Stranger Things».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I et nytt intervju med Allure forteller Millie Bobby Brown at da hun bare var 10 år, fikk høre av en «mektig» castingansvarlig at hun ikke kom til å klare seg i filmbransjen.

Årsaken var at hun var «for moden».

– Jeg har alltid visst at jeg var moden, og jeg kunne egentlig ikke gjøre noe med det, sier hun om beskjeden hun fikk.

Brown hadde blitt lært opp til at det var bra å være moden, og det å bli fortalt at det ikke var det, var vondt.

– Jeg ble veldig lei meg, forteller hun til magasinet.

Sammen med familien flyttet de fra England til Los Angeles da hun var 8 år, fordi foreldrene hadde stor tro på talentene til den nå 18 år gamle Brown.

Hun sendte inn en audition til the Duffer Brothers, som står bak Netflix-suksessen «Stranger Things».

UNG: Millie Bobby Brown (18) debuterte på skjermene som 9-åringen, da som skuespiller med Once Upon A Time in Wonderland, og spilte rollen som unge Alice.

– En inspirasjon

Bare tre måneder etter at hun fikk høre hun ikke kom til å klare seg, ble livet snudd opp ned da hun fikk rollen som «Eleven» i serien.

I serien spiller hun en ung jente med psykokinetiske og telepatiske evner. På settet fikk hun mange venner. Hun synes det var gøy å spille skuespill, og følte hun nådde ut til mange.

– Jeg kunne virkelig gjøre noe med dette, jeg kunne virkelig forandre verden. Det var noe med skuespillet som fikk meg til å føle meg mektig, slagkraftig og en inspirasjon for folk, sier hun til magasinet.

Senere har hun også spilt hovedrollen i filmen «Enola Holmes».