fullskjerm neste ANDRE SANG: I Wanna Dance with Somebody av Whitney Houston. 1 av 5 Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

VG anmeldte «Maskorama»-finalen låt for låt: Slik gikk det

VGs Tor Martin Bøe har kastet terning på alle sesongens «Maskorama»-karakterer og deres opptredner. Han var på plass i kveld også.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De tre finalistene sang først én sang hver, før én måtte ta av seg masken.

Bamsen er først ut og synger «Love On Top» (Beyoncé) - og ble belønnet med terningkast fem fra VGs anmelder.

Dragen som fremførte «Unstoppable» (SIA) fikk terningkast tre av vår anmelder mens Snømonsteret avsluttet denne delen av sendingen med «Caruso» og intet mindre enn terningkast seks.

Før sendingen sa Tor Martin Bøe dette om de tre første låtene:

– Med unntak av Snømonsterets låt er det ikke nødvendigvis noe her som sier noe som helst om hvem som er bak maskene. Dessuten er de mest åpenlyse hintene i år, som spesielt teltet til Nøkken viste, mer egnet til å forvirre enn å veilede.

Etter at tre er blitt til to sang Dragen og Snømonsteret en låt hver som arrangøren kalte «Årets hint».

Dragen fikk terningkast tre for sin tolkning av The Show Must Go On (Queen), mens Snømonsteret fikk terningkast fem for «I Wanna Dance With Somebody» - (Whitney Houston)