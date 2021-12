TV-FJES: Gaute Grøtta Grav, her under et møte med VG i fjor.

Gaute Grøtta Grav søker jobb i NRK

Den tidligere TV 2-profilen (42) har søkt om å bli journalistvikar i NRK Møre og Romsdal.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Tidens Krav.

«Farmen»-kjendisen er blant tre søkere til en stilling som ble lyst ut i høst.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Grav.

1. november kunngjorde Grav at han slutter i TV 2 etter 20 år i stallen.

Gaute opplyste da at det kan godt hende at han kommer til å gjøre noen prosjekter og gjesteopptredener for TV 2 fremover også, men at han etter nyttår ikke lenger bundet av en fast kontrakt.

«Det har vært en utrolig kul reise, og jeg takker for at jeg fikk gjøre alle prosjektene jeg drømte om – fra Sone2, Farmen, Sommer i Dyreparken og Villdyrlegen – til mer obskure ting som Frøken Norge, Søppelkongen og Hundeskolen. Pluss alt det andre», skrev han på Instagram.

Bor i Isfjorden

Grav opplyste i forrige måned at han ikke hadde bestemt seg for om han skal fortsette for fullt med TV, eller om han skulle jobbe mer prosjektbasert fremover.

«Vi nyter å bo i Isfjorden, og mindre fast pendling er gull, både sosialt og familiært», forklarte han.

Drøyt halvannet år har gått siden Gaute sluttet som programleder for «Farmen». Han har siden laget reiseprogram med samboer Cathrine Montero Moen (31). Paret ble foreldre i fjor høst og har det siste halvannet året jobbet med nettserien «Ferieperler», som ikke har vært i samarbeid med TV 2.

Gaute har to barn fra ekteskapet med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes (41).