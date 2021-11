TOPP FIRE: Her får Silya Nymoen, Mona Berntsen, Petter Schjerven og Birk Ruud beskjeden.

Tok grep i «71 grader nord»: Aldri skjedd før

Siden Silya Nymoen ble snytt for topptur, valgte produksjonen å sende henne og de andre tre rett til finale.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Silya Nymoen (43), Birk Ruud (21), Petter Schjerven (54) og Mona Berntsen (31) var alle innstilt på å ta fatt på klatreturen til toppen av Store Skagastølstind. Men sånn ble det ikke.

I søndagens episode gjør tur- og sikkerhetsleder Sigbjørn Veslegard (38) det klart at vær og forhold er så krevende at det er utrygt å ta med alle. Han bestemte samtidig at Silya var den som måtte stå over, siden hun var den av de fire som så langt hadde strevd mest fysisk.

– Jeg hadde forberedt meg mentalt, så jeg ble litt skuffa etter å ha stabbet meg på ski helt opp til hytta. Samtidig var jeg litt letta, sier Silya til VG.

TRIO: Petter Schjerven, Mona Berntsen og Birk Ruud kom seg opp på toppen av Store Skagastølstind, – 2405 meter over havet.

Normalt skulle de fire semifinalistene gjennom en utslagskonkurranse. Men den uteble.

– Det var veldig overraskende. Jeg tenkte jo mens de andre tre var der oppe at vi alle måtte i kamp når de kom ned. Alle fire var sikre på at bare tre skulle til finalen, sier Silya.

Det har nemlig aldri skjedd før siden premieren på realityserien i 1999 at fire har endt opp i finalen.

Marianne Aambø, senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery, forklarer unntaket med at ferden opp Store Skagastølstind i år skulle utgjøre semifinalen, og at fire skulle bli til tre.

– Men siden Silya ikke fikk mulighet til å gjennomføre på grunn av rådende værforhold, fikk alle fire konkurrere i finalen, sier hun.

– Litt som påheng

Mens de andre tre trosset frykten og kom seg til topps, satt Silya og drakk kakao i solsteken ved hytta lenger ned. Det var derfor med litt blandede følelser artisten mottok beskjeden om at hun også skulle få være med som finalist på siste etappe mot Nordkapp.

– Jeg følte meg litt som et påheng, siden jeg ikke hadde vært øverst på Storen. Samtidig var det ikke jeg som bestemte at jeg ikke skulle få være med. Det er jeg veldig glad for. Det ville vært litt urettferdig om jeg hadde røket uten å få sjansen til å bli med opp, sier den tidligere «Stjernekamp»-vinneren.

43-åringen er nemlig fast bestemt på at hun hadde karet seg opp til toppen, koste hva det koste ville, om hun hadde fått sjansen.

– Jeg hadde ikke gitt meg før jeg var oppe.

Silya er ikke redd for høyder, men hater snø og ski. Hun har også hatt helsetrøbbel underveis og har derfor full respekt for at sikkerheten måtte veie tyngst.

– Det var en helt fair beslutning. Vi stolte blindt på sikkerhetsfolkene. Det var også en trøst for meg at jeg ikke var den eneste som ikke fikk være med opp. Flere sikkerhetsfolk og andre i crewet måtte også stå over, forteller Silya.

Hun er glad for at de andre tre fikk muligheten.

– De hadde veldig lyst, men for meg var ikke den toppturen min største drøm her i livet, flirer sangeren.

– Produksjonen sa til meg at om jeg har lyst til å prøve å nå toppen en annen gang, da privat, så skal de legge til rette for det. Jeg svarte: «Tusen takk, kanskje en gang. Men det er ikke så farlig», gliser Silya.

RØRT: Birk Ruud var stolt og grepet, der han sto på fjelltoppen.

En som hadde et ekstra brennende ønske om å nå toppen, var freestyler Birk Ruud. Han har innviet TV-seerne i historien om at hans nylig avdøde far i sin tid fridde til Birks mor på Store Skagastølstind.

For Birk ble det følelsesladet.

– Jeg er lykkelig nå. Min far fridde til min mor her. Det er ikke til å legge skjul på at det har betydd mye å komme seg hit, sier han på TV.

– Det er vanskelig ikke å kose seg, sier 21-åringen under den siste strabasiøse klatreetappen.

Han beskriver det å nå toppen som «magisk».

– Det er så fint at det nesten ikke er til å tro. Det er sterkt.