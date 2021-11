HOLDT UT: Silya Nymoen, her tidligere i konkurransen med sin kjære beret på hodet og lama som følge. Nå er artisten fast bestemt på å skaffe seg egne lamaer.

Røk ut av «71 grader nord»: − Jeg ble så glad!

Silya Nymoen (43) tenkte på å trekke seg flere ganger underveis i konkurransen, men én spesiell ting stoppet henne.

Artisten kjempet seg helt frem til finalen i kampen om å bli Norges tøffeste kjendis. Torsdag var eventyret ute. Etter å ha grått fortvilte tårer og stabbet seg alene frem på ski i vindvær og tåke, nådde Silya posten etter de tre andre.

– Da jeg så Tom (Stiansen, programleder, red.anm.), og han sa at de andre tre hadde vært der, tenkte jeg bare: Endelig! Jeg ble så glad! De kjørte meg opp til Nordkapp, hvor jeg fikk champagne og mat mens jeg ventet på de andre, sier Silya fornøyd til VG.

– Det er helt sykt å tenke på at hun som hadde jernmangel og pustevansker kom så langt. Det hadde jeg aldri trodd.

Den tidligere «Stjernekamp»-vinneren har vist seg fra en ganske annen side enn den velfriserte og polerte publikum vanligvis får se.

BUSTETE: Silya Nymoen ble vant med vise seg som «lykketroll» og trivdes uten sminke.

Før innspillingen tenkte Silya litt på det med å være ufresh på TV.

– Jeg synes jo det er gøy å være en litt sånn tegnseriefiguraktig versjon av meg selv. Da de spurte om jeg kunne ha med leppestift, sa jeg «OK». Jeg hadde den med hele veien, men brukte den aldri. Det var befriende å droppe all sminke, sier Silya.

Det eneste 43-åringen brukte underveis, var ansiktskrem.

– Og en hårbørste noen få ganger, ler hun.

Silya, som vanligvis stiller med flotte håroppsatser, nøyde seg med én personlig ting – nemlig lua, en såkalt beret.

– Topplue er ikke helt min greie. Men bereten fikk kjørt seg. Den er falmet og ubrukelig nå, men jeg har heldigvis flere.

TOPP FIRE: Petter Schjerven, Birk Ruud, Mona Berntsen og Silya Nymoen. De første tre skal kejmpe videre.

Silya forsikrer at det kun er i rollen som artist hun er så stylet. Hjemme med ektemannen Espen Leite (48) er hun «lykketroll» hver dag.

Det var ektemannen som sa de magiske ordene til Silya etter at hun hadde en pustekollaps tidligere i konkurransen og måtte ha legehjelp.

– Jeg ringte ham etterpå og sa at jeg ikke skjønte hvorfor jeg gjorde dette mot meg selv. Da sa han: «Kom hjem på en ordentlig måte, så du ikke angrer seinere». Da innså jeg at han hadde helt rett. Men jeg tenkte tanken på å trekke meg flere ganger.

GRÅT: Silya tok til tårene under den siste, tøffe innspurten.

I dag er hun veldig stolt over at hun ikke ga opp, men ga jernet i hver eneste øvelse.

– Som halvt nordlending banna jeg mye og la ikke skjul på frustrasjon, men jeg trakk meg ikke.

Silya var imidlertid oppriktig redd da hun mistet pusten og endte opp med skikkelig panikkanfall.

– Jeg tenkte at nå dør jeg. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Men det skyldtes at jeg ikke hadde drukket nok vann. I tillegg var jeg overoppheta og hadde tomt jernlager.

Se opptrinnet her:

For Silya har motivasjonen hele tiden vært ikke å skuffe eller sinke de andre på laget. Når siste innspurt sto for tur, var det alle mot alle – i hver sin løype.

– I finalen ble jeg kastet ut på ski igjen, denne gangen alene, og det var det verste som kunne skje for meg. Jeg tenkte et øyeblikk at nå gir jeg meg. Men det var ikke lenge igjen, så det var likevel ikke et alternativ.

Vil kjøpe lama

Etter hjemkomsten er Silya i gang med å overtale ektemannen til å gå med på å skaffe lamaer. Sangeren falt nemlig pladask for den hun hadde som følge under en etappe.

– Vi har jo flytta på landet, til Gjerdrum, og fått mye plass. Nå har vi fire høner og en katt, så vi har plass til et par lamaer. Mannen min er ikke helt om bord enn, men jeg har trua. Mest sannsynlig blir det lamaer, sier hun seriøst.

GIFT: Silya Nymoen og Espen Leite, her på bilder de har delt med VG tidligere.

Savnet etter musikerektemannen var stort på turen.

– Det var så deilig å komme hjem. Jeg slengte sekk og utstyr i kjelleren og har ikke tatt på det siden. Espen hadde laget god mat, og vi klemte som om vi aldri ville slippe hverandre.

Silya følte at de andre hadde evner som hun manglet, som klatring og skigåing.

– Jeg kjente hver dag på at jeg ikke var god på noe, så jeg gledet meg til å komme hjem å gjøre ting jeg kan.

Nå er Silya i gang som heks i musikalen «Reisen til julestjernen». I tillegg venter juleshow med Silya & The Bad Seeds.

– Det er fullt kjør!