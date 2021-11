STUDENTKOLLEKTIV: F.v.: Renée Rapp, Alyah Chanelle Scott, Pauline Chalamet og Amrit Kaur i «The Sex Lives of College Girls».

«Studentsex-serie»: Varm og klissete

Den nye HBO Max-serien lokker med studentsex med tittelen «The Sex Lives of College Girls», men byr først og fremst på grov humor og varmt vennskap, ifølge anmelderne.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Serien utspiller seg ved det oppdiktede prestisjeuniversitetet Essex der fire svært forskjellige unge kvinner blir samboere i studentkollektivet.

Hovedrollene er:

Leighton, spilt av Renée Rapp, som kommer fra New York og en familie med mye penger. Hun er i skapet når det kommer til egen legning.

Kimberly, spilt av Pauline Chalamet - søsteren til Timothée Chalamet, er en sjenert student fra en liten by i Arizona som har kommet inn gjennom en stipendordning.

VENNER: Pauline Chalamet og Amrit Kaur i «The Sex Lives of College Girls».

Whitney, spilt av Alyah Chanelle Scott, er fotballstjerne og datteren av en senator.

Bela, spilt av Amrit Kaur, later som hun er en nerd overfor sine indiskfødte foreldre, men har egentlig ambisjoner om å lykkes som komiker.

Mindy Kaling og Justin Noble står bak serien, som skal være delvis inspirert av Kaling selv.

Se klipp fra serien her:

Mens mange amerikanske serier viser livet på videregående, er det kanskje overraskende få som utspiller seg på høyskoler og universitet. Kanskje fordi det er færre som kan kjenne seg igjen i dette, siden under en tredjedel av amerikanerne fullfører universitetsutdannelse, ifølge britiske Guardian.

De gir serien to av fem stjerner, og kaller den en «ujevn, men lovende serie.»

Lover snusk og skandaler

Hollywood Reporter påpeker at seriens tittel er den groveste spøken, siden den ser ut til å love snusk og skandaler, mens serien leverer lite på det området.

«For det meste føles «The Sex Lives of College Girls» som TV-versjonen av studentkollektiv-pizza: Ingenting nytt eller fancy, men varmt og klissete nok til å være tilfredsstillende.», skriver HRs anmelder.

RIK: Flere påpeker at Renée Rapp som Leighton ligner veldig på «Mean Girls»-Regina - og Rapp har faktisk spilt Regina på Broadway.

AV Club skriver at serien er «en løssluppen kombinasjon av grov humor og hjertefølte vennskap.» mens Washington Post kaller den «knivskarp» om kvinnelig vennskap.

Variety skriver at «Blandingen av grove vitser, spennende seksuelle eventyr og fell-good-historier om vennskap som definerer «The Sex Lives of College Girls» fungerer for Leighton, Bela og Kimberly.»

PS: VG har så langt ikke anmeldt serien, på grunn av manglende anmelderkopier fra HBO Max.