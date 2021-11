TV-STJERNE: Sarah Jessica Parker, her under innspillingen av den nye «Sex og singelliv»-serien i New York i sommer.

Sarah Jessica Parker ut mot kritikk: − Jeg vet hvordan jeg ser ut

Skuespiller Sarah Jessica Parker (56) sier rett ut hva hun mener om kommentarer i sosiale medier.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er i desemberutgaven av bladet Vogue at den amerikanske film- og TV-stjernen letter hjertet.

Tema er blant annet «oppstusset» hun vakte da hun tidligere i år ble avbildet med grått hår – under en lunsj med programlederkompis Andy Cohen (53). Daily Mail var blant mediene som trykket bilder av Parker med ufarget hår.

– Jeg satt der ved siden av Andy Cohen, som er helt grå – og som ser helt fabelaktig ut. Hvorfor er det ok for ham? spør Parker, som sier at det er vanskelig å forholde seg til sosiale medier.

– Alle har noe å melde. «Hun har for mange rynker» eller «hun har ikke nok rynker». Det føles nesten som om folk ikke vil at vi skal trives med den vi er, sier skuespilleren.

Parker mener det blir feil uansett hva hun velger.

– Det virker som folk vil at vi skal plages over oss selv, enten vi velger å eldes naturlig og ikke se perfekte ut, eller om vi gjør noe som får oss til å føle oss bedre.

– Fordomsfullt

Neste måned dukker 55-åringen opp på TV-skjermen i «Sex og singelliv»-oppfølgeren «Just Like That» på HBO. Parker mener hun og kollegene får ufortjent mye oppmerksomhet på at de har blitt eldre siden serien takket for seg i 2004.

– Det snakkes så nedsettende og fordomsfullt om oss. Ingen mann ville opplevd det samme, mener stjernen.

– Jeg vet hvordan jeg ser ut, og jeg har ikke noe valg. Hva skal jeg gjøre med det? Stoppe å bli eldre? Forsvinne?

Når den nye TV-serien får premiere, er også Cynthia Nixon (55) og Kristin Davis (56) med. Kim Cattrall er den eneste fra kvartetten som takket nei til comeback.

På rollelisten står også blant andre Chris Noth (66), John Corbett (60) og Willie Garson. Sistnevnte får ikke se resultatet på skjermen. Han døde av kreft i september–57 år gammel.