INFLUENCER: Stina Bakken startet å blogge som 17-åring. Nå er hun 28.

Stina Bakken sier hun gikk på sterke antidepressiver på «Farmen» – og at TV 2 visste det

Først nå orker Stina Bakken (28) å fortelle om hva som egentlig førte til den store «Farmen kjendis»-nedturen.

I den nye VGTV-serien «Da vi styrte internett» snakker bloggkjendisen om hvorfor hun taklet «Farmen»-innspillingen i 2019 så dårlig – noe hele Norge ble vitne til da realityserien gikk på lufta på nyåret i fjor.

Bakken røpet allerede etter exiten, der hun tapte i melkespann mot Triana Iglesias (39), at hun gikk på sterke medisiner inne på gården, og at de satte henne ut av spill og gjorde henne kvalm.

Først nå opplyser 28-åringen om at det dreide seg om sterke antidepressive medisiner.

– For min del gikk det så galt som det overhodet kunne gå, sier Bakken til de andre eksbloggerne rundt bordet om «Farmen»-deltagelsen.

Bakken ble hentet inn den gangen på kort varsel etter at Anniken Jørgensen (25) hadde måttet trekke seg.

– Jeg hadde 20 minutter på å bestemme meg, sier Bakken i VGTV-serien.

Om VGTV-serien «Da vi styrte internett»: Programmet reklamerer med å være et møte mellom «dem som har hatt mest makt i her landet, nemlig bloggere».

Linnéa Myhre (31) graver i detaljer om karrieren og kjendislivet til Anna Rasmussen (25), Julianne Nygård (31), Kristin Gjelsvik (35), Trine Grung (50) og Stina Bakken (28).

Alle deltagerne har hver sin episode med fokus på deres historie. Vis mer

Bakken hadde vært i samtale med produksjonen tidligere, men takket da nei, fordi hun landet på at det ikke var noe for henne. Da hun fikk nytt tilbud og bestemte seg for likevel å «hoppe ut i det», var det kun en uke etter at hun hadde startet på sterke medisiner.

– Det var jo veldig godt betalt, rett og slett, blandet med at jeg hadde hatt depresjoner og angst ganske lenge. Jeg tenkte at «Farmen» kanskje var fint å være med på, noe helt annet enn blogging for en stund, sier Bakken til de andre influencerne.

VGTV-SERIE: f.v.: Trine Grung, Kristin Gjelsvik, Linnéa Myhre, Stina Bakken og Julianne Nygård i «Da vi styrte internett», spilt inn på Baroniet Rosendal utenfor Bergen.

I dag angrer Bakken veldig på at hun ble med, og mener hun absolutt burde styrt unna. Ikke minst er hun lei for at hun ikke var åpen for alle om at hun gikk på antidepressiver. Kun moren og kjæresten visste det da. Og TV-produksjonen, sier hun.

Ifølge Bakken informerte hun produksjonen om at hun var veldig psykisk syk og gikk på medikamenter. Hun klandrer likevel ikke TV 2, men legger ansvaret fullt og helt på seg selv.

TV 2: – Krevende

TV 2 sier i en kommentar til VGTV-serien at siden Bakken kom inn i på veldig kort varsel, var det «krevende å få gjennomført de nødvendige samtalene som de vanligvis har med deltagere på en tilfredsstillende måte».

«Vi er lei oss hvis dette ble vanskelig for Stina. Og vi er glade for å høre at hun har det bedre», lyder det fra kanalen.

VG har stilt TV 2 en rekke spørsmål knyttet til vurderingen bak Bakkens deltagelse i programmet, blant annet om hennes påstander om at de visste at hun gikk på sterke antidepressiver.

Pressesjef Jan-Petter Dahl har følgende kommentar:

– Stina ble med som deltager på veldig kort varsel etter at Anniken Jørgensen måtte trekke seg. Det var gjennomført samtaler med henne på et tidligere tidspunkt i castingprosessen. I disse samtalene ga Stina uttrykk for et sterkt ønske om å delta, og av at hun hadde god kontroll på egen helse. Hun snakket også med psykolog etter at hun fikk tilbudet.

– Vi oppdaget raskt at Stina hadde det vanskelig, og hun fikk flere direkte tilbud om å trekke seg fra programmet. Muligheten til å trekke seg var der hele tiden. Hun ble aldri på noe tidspunkt presset til å fortsette.

Derfor snakker hun nå

Bakken forteller at hun fikk tusenvis med hatmeldinger da alt ble vist på TV, og at hele Norge betrakte henne som en prippen rosablogger som nektet å spise – mens hun i virkeligheten var veldig langt nede psykisk.

På spørsmål fra VG om hvorfor hun forteller nå, svarer Bakken at hun i dag er frisk og har fått det på avstand.

– I «Da vi styrte internett» handler det litt om å bli ferdig med ting fra fortiden, kapitler som vi endelig kan lukke. Når jeg nå er frisk, er det enklere å snakke om.

Bakken fikk psykolog dekket av TV 2 etter exiten.

– Det får alle som er med på «Farmen». Men det er viktig for meg å presisere at jeg ikke klandrer TV 2 eller produksjonen. Det er absolutt ikke deres feil. Jeg må understreke at jeg ikke mener de kunne gjort noe annerledes.

– Mye skulle vært gjort annerledes

Bakken sier at produksjonen visste hvilke medisiner hun hadde med inn på gården, og hvilken dosering.

– Når du skal inn på «Farmen», har du kun lov å ha med reseptbelagte medikamenter. Så de visste 100 prosent sikkert at jeg gikk på det.

– Hva tenker du om at de tok deg med på tross av at de skal ha visst om medisinbruken?

– Mye skulle vært gjort annerledes, men TV 2 var presset siden en annen deltager hadde trukket seg på kort tid. Jeg gikk heller ikke på antidepressiver da jeg var på den første casten, svarer Bakken.

Influenceren forteller til VG at hun etter først å ha takket nei til «Farmen», ombestemte seg og tok kontakt med produksjonen en måned senere.

– Men da hadde de allerede castet Anniken. Jeg sa da at om noe skjedde, så fikk de ringe meg. Og det gjorde de.

28-åringen, som i februar la ned bloggen for å satse på Instagram, sier hun sluttet med medisiner høsten 2019, men at helsen fortsatt var dårlig. Først ett år senere, høsten 2020, snudde tilværelsen.

– Løsningen for meg ble trening og sunt kosthold.

