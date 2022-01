SOM FAR OG FARFAR: Julia Greni tar opp familiens musikalske stafettpinne- her gjennom pappa Øystein – når hun gir ut sin debut-EP i slutten av måneden.

BigBang-sjefen om datteren: − Et talent på alle områder

Øystein Grenis 18 år gamle datter, Julia, lover kamp om oppmerksomheten innad i familien fremover.

Det siste året har Julia Greni nemlig brukt til å finslipe sin egen musikk-debut. Datteren til BigBang-sjefen – han er også lørdagens hovedperson i «Hver gang vi møtes» – har tross alt fått musikk inn i kroppen siden tåteflaske-alder.

– Det har vært lite press herfra, egentlig. Det er heller en indre motivasjon hos meg som har kommet sterkere det siste året, sier Julia Greni.

Som datter av Øystein Greni og artist Maria Orieta har Julia bare gode minner om musikk i hjemmet.

NÆRT FORHOLD: Øystein Greni og datteren Julia – her som treåring – har alltid vært – og er – sterkt knyttet til hverandre.

– Og så er jeg utrolig heldig og privilegert som har tilgang på rå instrumenter hjemme og med en god partner som kommer med input. Jeg har jo vokst opp med foreldre som begge er artister, så musikken har vært rundt meg hele tiden. Det er slik nå også, når jeg står opp, sitter pappa der med gitaren, og når jeg legger meg, sitter han også med gitaren.

Øystein Greni, som nå har klart å holde på BigBang i 30 (!) år, sier at det var aldri noe annet alternativ for ham selv da han vokste opp.

– Hos oss var det musikk hele tiden, helt fra jeg var bitte liten. Jeg sto jo på scenen med Chuck Berry da jeg var ni år! Jeg hadde nok en form for ADHD. Det eneste mamma kunne gjøre for at jeg skulle sitte rolig, var å putte et par digre hodetelefoner på meg og la meg høre Ray Charles, skratter Greni.

Musikk er i det hele tatt en generasjonsgreie for Greni-familien. Øysteins far, Thor Greni, var en innovativ skikkelse i norsk rock gjennom bandet Undertakers Circus på tampen av 1960-tallet, og dukket også opp i «Hver gang vi møtes» sist lørdag som korist for sønnen.

– Jeg var så heldig at pappa hadde en kjempekjærlighet til musikk. Alltid når det kom folk på besøk, ble det sunget både mye og flerstemt. Det er et fantastisk minne. Og jeg vokste opp med å tro at alle hadde det slik, at besøkende ramlet ut i sang og jamming hele tiden. Men det er det jo ikke!

Jamming er fremdeles en viktig del av hverdagen til far og datter Greni,

– Vi jammer veldig mye her i stua, sånn sett var coronaen en velsignelse og en gavepakke. Da mister vi tiden helt, på nyttårsaften ble vi nesten for sene til et selskap fordi vi måtte jamme ferdig først! Det meste blir jo bare rot, men det kommer bra ting ut av det også. Plutselig dukker det opp noe vi kan gå videre med, sier Øystein.

SATURN FREEWAY: Årene i California – før Øystein Greni skilte seg fra Julias mor, Maria Orieta – husker Julia Greni med glede. Her er de tre på kjøretur i vestkystsolen.

På en kveldstur på Ekebergsletta med kjæresten fikk Julia en plutselig åpenbaring om hva hun holdt på med – og hva tittelen på EP-en hennes burde være, «Fieldmoment».

Tomrommet over Ekebergs grønne plener ble en inspirasjon.

– Jeg har skrevet alt og produsert selv. Jeg gleder meg skikkelig til å dele det med folk. Du kan vel kalle det elektronika, eller dekonstruert, minimalistisk pop. Jeg har forsøkt å velge få elementer i lydbildet. Jeg er opptatt av at det ikke skjer for mye, men ha få og gode elementer som skaper fine stemninger sier Julia Greni.

PÅ EGEN HÅND: Julia Greni har ikke nødvendigvis store forventninger for sin kommende EP, men gleder seg til å dele sin musikk til alle som vil høre.



Pappa Øystein er åpenbart stolt av datteren. Han innrømmer glatt at det er masse ting ved Julia som inspirerer ham.

– For eksempel har hun klart å holde en veldig ro gjennom hele prosessen med EP-en, og den er ene og alene Julias egen kreative prosess, hennes egen estetikk. Jeg har kanskje hjulpet til litt på det tekniske planet, ettersom jeg er veldig opptatt av det analoge, mens Julia er fra den digitale generasjonen. Akkurat der har vi utvekslet nyttige erfaringer, sier han.

– Hun har alltid vært et talent på mange områder. Hun jobber tålmodig på et nivå som jeg selv bare kan se langt etter.