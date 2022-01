NYE ÅSTED NORGE: Politioverbetjent Rune Utne Reitan fra Kripos, programleder Jens Christian Nørve, advokat Kristin Fagerheim Hammervik og forfatter Jørn Lier Horst

Elden og Rohde slutter i «Åsted Norge»

John Christian Elden og Hanne Kristin Rohde slutter i «Åsted Norge» etter tolv sesonger. Inn kommer advokat Kristin Fagerheim Hammervik og Jørn Lier Horst.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder TV 2 i en pressemelding mandag.

I årets sesong er advokat Kristin Fagerheim Hammervik ny ekspert sammen med tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst og politioverbetjent Rune Utne Reitan fra Kripos.

I en SMS til VG skriver Hanne Kristin Rohde at det er en tid for alt.

– Det har vært fenomenalt å være med å bygge programmet til høyder jeg ikke engang forstilte meg da jeg takket ja til å delta, skriver Rohde videre.

John Christian Elden på sin side skriver til VG at det har vært et hyggelig følge.

– Men vi har holdt på i 12 sesonger nå, så jeg går over til å være løsarbeider og vikar når det passer med kalenderen. TV 2 sin ledelse vil forsøke endringer i konseptet og det er selvsagt helt i orden, opplyser Elden.

– Vi takker forsvarsadvokat John Christian Elden og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde for en formidabel innsats gjennom 12 sesonger. De har vært viktige bidragsytere til at programmet er blitt den suksessen det er blitt, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen i pressemeldingen.

ÅSTED NORGE 2019: John Christian Elden, Hanne Kristin Rohde, Asbjørn Hansen og Rune Utne Reitan. Programleder Jens Christian Nørve.

Siden sesong 1 av «Åsted Norge» i januar 2016 har over 120 personer blitt identifisert etter å ha vært etterlyst i programmet. De aller fleste er tatt etter å ha blitt gjenkjent av seere. I fjor løste redaksjonen også to forsvinningsmysterier.

– Det er kjempeartig å bli spurt, litt skummelt og kolossalt motiverende. Både for meg personlig, men også for meg i mitt daglige virke. Jeg har praktisert som advokat i snart 27 år i både Oslo og Bodø. Primært som bistandsadvokat for fornærmede i alvorlige straffesaker, og med saker som gjelder arbeidsrett, sier Kristin Fagerheim Hammervik.